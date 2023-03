Green Day, Foo Fighters et Billy Talent font partie des têtes d’affiche internationales du Festival d’été de Québec. « On a l’air rock à cause du poids des noms qu’on annonce, mais on est aussi diversifié que d’habitude », nuance le directeur de la programmation, Louis Bellavance, qui aussi recruté Lana Del Rey.

Les spéculations allaient bon train depuis des semaines à Québec quant à la programmation du prochain Festival d’été, qui se tiendra du 6 au 16 juillet. Les rumeurs étaient nombreuses… et elles se confirment presque toutes : Foo Fighters, Billy Talent, Imagine Dragons, Weezer, Illenium, Zach Bryan et même Green Day se produiront tous sur les plaines d’Abraham.

Pas peu fier d’avoir enfin mis la main sur Green Day, un groupe réclamé par les festivaliers depuis des années, Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d’été, se réjouit aussi d’avoir enfin pu intéresser Lana Del Rey, qu’il courtise depuis six ans, à se produire sur la plus grande scène de l’évènement. « On ne voit pas son nom sur l’affiche de bien des festivals », dit-il au sujet de l’Américaine, dont le prochain disque paraît vendredi.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Lana Del Rey

Le retour de Foo Fighters, lui, promet d’être marquant. Après un concert écourté en 2015 en raison d’une pluie torrentielle, le groupe de Dave Grohl s’était repris en 2018 pour ce qui est resté une soirée mémorable tant pour le public que pour les musiciens. « Il y aura une charge émotive à ce concert-là, prévoit Louis Bellavance, faisant référence au décès du batteur Taylor Hawkins en mars 2022. C’était important pour le groupe de revenir et c’est même comme ça que ça s’est passé : ce sont eux qui nous ont appelés pour nous le proposer. »

Ces dernières années, le Festival d’été a pris l’habitude de programmer une soirée country sur les plaines. Après Luke Combs l’an dernier, c’est à Zach Bryan d’aller chanter à Québec. « Il est lié au new country, mais pour moi c’est un peu un héritier de Dylan et de Springsteen, s’enthousiasme Louis Bellavance. C’est l’artiste le plus en croissance aux États-Unis en ce moment et sa chanson Something in the Orange a été la plus écoutée en 2022 sur Apple Music. »

Extrait de Something in the Orange, de Zach Bryan

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

The Smile, trio au sein duquel on retrouve notamment Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead, sera aussi à Québec, mais au parc de la Francophonie, où se produiront également Christine and the Queens, Vance Joy, Cypress Hill, Lamb Of God et Feist.

Des Cowboys fringants à Roxane Bruneau

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Cœur de Pirate

Plusieurs gros noms de la musique d’ici seront aussi du prochain Festival d’été de Québec : Les Cowboys fringants (précédé de Robert Charlebois) et Les Trois Accords (avec Bleu Jeans Bleu, juste avant) fouleront sa plus grande scène. Cœur de Pirate, Roxane Bruneau, Patrice Michaud, Bobby Bazini, Les louanges, Jonathan Roy, Souldia, Dumas, Gab Bouchard, Les Hays Babies et le Québec Redneck Bluegrass Project se produiront quant à eux sur l’une ou l’autre des scènes secondaires.