Osheaga

La programmation complète dévoilée

Fred again.., Kim Petras, Soccer Mommy, The Flaming Lips, Carly Rae Jepsen, Baby Keem : il y en aura pour tous les goûts au 16e festival Osheaga, du 4 au 6 août prochain. Des dizaines de noms complètent ainsi la programmation, où figuraient déjà les têtes d’affiche annoncées précédemment, soit Billie Eilish, Kendrick Lamar, RÜFÜS DU SOL, The National et Aya Nakamura.