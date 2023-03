Après avoir présenté une quarantaine de spectacles en Europe à la fin de 2022, les rois anglais de la mélancolie, The Cure, chanteront le 16 juin au Centre Bell leurs berceuses pour grands enfants tristes.

Du 10 mai au 1er juillet 2023, trente dates nord-américaines, dont deux au Canada, figureront à l’itinéraire de la tournée Songs Of A Lost World. Cette virée porte le même titre que le 14e album, à paraître, de la formation goth rock anglaise, que son leader au visage livide, Robert Smith, promet depuis au moins 2019. Son prédécesseur, 4 : 13 Dream, remonte à 2008.

Le groupe a d’ailleurs présenté sur scène en 2022 quelques extraits de ce disque souvent reporté, dont une chanson intitulée And Noting Is Forever, dans laquelle Smith observe que « the world has grown old, and nothing is forever ». Le monde est devenu vieux et rien n’est éternel : existe-t-il plus The Cure comme sentiment ?

En mai 2022, lors d’un entretien avec le magazine NME, Smith promettait que ce nouvel album, « plutôt implacable », contiendra « très peu de lumière », de quoi rassurer les cafardeux disciples de ceux qui nous rendaient visite pour la dernière le 14 juin 2016. Songs Of A Lost World sonne « plus comme Disintegration que The Head On The Door », ajoutait Smith, 63 ans, en opposant un de ses œuvres les plus oppressantes à son album le plus (relativement) guilleret.

Afin d’obtenir des billets pour le 16 juin, il est d’abord nécessaire d’être authentifié par Ticketmaster en tant que fan certifié – il s’agit en réalité d’un simple formulaire à remplir. Vous aurez ensuite jusqu’au 13 mars pour vous inscrire et espérer recevoir un code vous permettant d’avoir accès à la mise en vente qui, elle, se déroulera le 15 mars.

« The Cure a approuvé tous les prix des billets et, outre quelques places au Hollywood Bowl [à Los Angeles] amassant des fonds pour une bonne cause, il n’y aura pas de billets platine ou de tarification dynamique lors de cette tournée », précise le communiqué envoyé jeudi par evenko.