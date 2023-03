Quelque 119 millions de spectateurs ont regardé le moment en direct : Rihanna enchaînant ses plus grands succès durant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, perchée sur une plateforme à des mètres au-dessus du sol ou déambulant sur une rampe gigantesque. C’est à un créateur d’ici, le designer montréalais Willo Perron, que la supervedette doit la conception de ces scènes.

Willo Perron a imaginé les scènes du spectacle de Rihanna avec l’intention de « briser les normes du spectacle de la mi-temps ». Tous les ans depuis le début des années 1990, de grandes vedettes de la musique prennent le relais de ce spectacle, devenu un évènement majeur dans le monde du divertissement. « Il fallait faire quelque chose que les gens n’avaient encore jamais vu », ajoute Willo Perron, dans une entrevue réalisée par échanges de courriels compte tenu de l’emploi du temps chargé du designer établi à Los Angeles.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Depuis de nombreuses années maintenant, Willo Perron travaille régulièrement avec les Jay-Z, Lady Gaga, Drake, Florence+The Machine et Kanye West en tant que directeur artistique. Il conçoit leurs scènes, imagine le design de leurs albums, crée leurs campagnes de promotion ou réimagine leurs espaces créatifs… Frère d’un autre nom connu du métier, Zébulon Perron, établi pour sa part à Montréal, Willo bâtit depuis des années sa renommée à l’international. Il a notamment été récompensé aux prix Grammy en 2019 (meilleure pochette d’album pour Masseduction de St. Vincent).

PHOTO SAM MUELLER, FOURNIE PAR WILLO PERRON Willo Perron

Le designer est un collaborateur de longue date de Rihanna. Depuis 2008, il est impliqué dans un grand nombre de ses projets. La firme qu’il a fondée avec le designer Brian Roettinger, Perron-Roettinger, a travaillé sur les tournées de Rihanna depuis 2013, sur certains défilés pour sa marque de lingerie, Savage X Fenty, sur sa prestation à la soirée des prix Grammy en 2015 (avec Paul McCartney et Kanye West), sur celle aux Billboard Music Awards en 2016 et sur quelques autres spectacles ponctuels.

Faire flotter Rihanna (et ses dizaines de danseurs)

Pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, donné à la mi-février en Arizona, Willo Perron s’est retrouvé devant un défi de taille. Le temps alloué à la prestation est très court (moins d’un quart d’heure) et celle-ci se doit d’être mémorable.

Les scènes sont montées pendant une pause publicitaire d’environ huit minutes et doivent être démontées en aussi peu de temps, explique-t-il.

« C’était surtout des enjeux d’espace et de temps réduit, dit le créateur montréalais. Nous avions la moitié de l’espace qu’il y avait l’année précédente. On avait également beaucoup de limitations de poids sur le terrain, parce qu’on travaille sur de l’herbe. On a alors cherché des solutions de rechange à la scène que l’on doit faire rouler. »

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rihanna et ses danseurs durant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Il n’y avait pas qu’une, mais bien cinq plateformes flottantes au-dessus de la pelouse : celle, au centre, où se tenait Rihanna au début et à la fin de sa performance, ainsi que trois autres de chaque côté, où ses danseurs l’accompagnaient. Puis, au-dessous, la scène principale, d’un rouge vif, bordée d’une rampe longue et large sur laquelle la chanteuse s’est déplacée avec ses danseurs au gré de la performance.

Cela a pris environ la moitié d’une année pour imaginer le concept et lui donner vie, nous indique Willo Perron. « On commence toujours avec un tableau d’inspiration pour déterminer à quoi on veut que le spectacle ressemble et quelles sensations on veut provoquer. Une fois qu’on a une idée plus précise, je commence à semer ces idées dans tous les aspects du spectacle. »

Résultat de ce travail de longue haleine : le spectacle de la mi-temps le plus regardé de l’histoire du Super Bowl après celui de Katy Perry a marqué les esprits en faisant voler sa star comme des diamants dans le ciel.