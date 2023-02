Chainsmokers, Deadmau5 et Martin Garrix à Îlesoniq

Îlesoniq a dévoilé la programmation musicale de son évènement qui se tiendra l’été prochain sur l’île Sainte-Hélène. The Chainsmokers, Deadmau5 et Martin Garrix figurent parmi les têtes d’affiche du festival qui se tiendra les 12 et 13 août.

L’affiche principale est complétée par Alesso et Above & Beyond.

Îlesoniq annonce le retour de sa « super-scène », mais précise aussi que ses trois zones seront consacrées à trois genres différents : la scène principale sera le lieu pour entendre la dance musique de l’heure, alors que les scènes secondaires seront consacrées aux musiques axées sur les basses et les sonorités plus underground.

Au-delà des rythmes puissants, les organisateurs promettent des habillages visuels étoffés, des éclairages hypnotiques et de la pyrotechnie.

Les laissez-passer seront mis en vente jeudi à midi. Une prévente a lieu jusqu’à mercredi à midi pour les détenteurs d’une carte American Express.