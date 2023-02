Paramore s’est établi il y a une quinzaine d’années comme l’une des forces vives du pop punk et de l’emo rock. Cinq ans après un cinquième album franchement plus pop, les étoiles semblaient bien alignées pour que le groupe de Nashville en profite pour faire un retour musclé sur une scène redynamisée par les jeunes rockeuses de la Génération Z comme Olivia Rodrigo ou Willow Smith. Mais Hayley Williams et sa bande avaient d’autres idées en tête.

Rassurez-vous, Paramore ne s’est pas adouci et puise encore à sa source de colère et d’indignation, mais avec la maturité de musiciens qui ont franchi le cap de la trentaine. On l’entend dès les premières notes de This Is Why, chanson-titre placée en tête du nouveau recueil de chansons du groupe. La basse de Brian Robert Jones est funky à souhait, les accents de guitares de Taylor York, qui apparaissent en couches successives, sont riches et inventifs, tout ça appuyé sur le jeu de batterie à la fois fluide et complexe de Zac Farro. Bref, on parle du travail d’artisans accomplis, qui ne sont pas là pour recopier une recette.

Pas question toutefois de balancer par-dessus bord tout ce qui caractérisait Paramore – c’est aussi ça, gagner en maturité. Les refrains sont encore accrocheurs à souhait, c’est le cas de This Is Why, mais aussi de The News, un morceau de bravoure rock qui promet d’être percutant sur scène, tout comme la pimpante et imaginative Running Out of Time.

Après l’indie-rock de You First, Paramore plonge avec Figure 8, chanson aux portes du post-prog avec le basson de son intro planante, sa rythmique déconstruite et la tension de ses arrangements électro.

Évidemment, impossible de passer sous silence l’exceptionnelle voix d’Hayley Williams, surtout mise en valeur dans Liar et Tick Skull, deux superbes ballades qui animent la face B du microsillon, charmante conclusion de ce remarquable effort créatif de Paramore.

0:00 0:00 Couper le son