L’embourgeoisement d’une péninsule touristique comme thème d’un album ? Sous le pseudonyme The Golden Dregs, Benjamin Woods nous prouve que tous les sujets se chantent : il suffit de le faire avec conviction et sérieux… et de posséder un talent immense d’auteur-compositeur et de musicien-réalisateur. Rien que ça. À n’en point douter, ces qualités sont bien présentes chez Woods.

C’est à la pandémie qu’on doit dire merci pour l’écoute d’On Grace & Dignity, un album de grande qualité d’où émanent les textes poétiques d’un homme s’interrogeant sur les effets pernicieux du tourisme de masse.

Woods, qui était barman dans un musée – vivre de son art ? une utopie pour bien des artistes –, a perdu son emploi en 2020. Résultat : retour chez papa et maman dans les Cornouailles, en Angleterre, péninsule populaire l’été, située dans le Nord. De là, il a posé son regard sur une communauté en plein changement, qui attendait avec impatience et préparait le retour des voyageurs et des touristes, prête à dérouler le tapis rouge et à (re)devenir l’esclave de leur apport économique.

Are we losing touch ? / There’s a constant hum on sundown lake / And underneath an ogre sky / And what a difference a day makes / And what a day to be alive Extrait de la chanson Sundown Lake

De sa voix chaude et basse – on pense à Matt Berninger, le chanteur de The National, ou encore à Leonard Cohen –, Woods raconte ainsi les dérives sociales engendrées par l’arrivée dans sa contrée des touristes et des plaisanciers saisonniers.

Nostalgique d’un passé où les rapports humains étaient véridiques, l’auteur trempe sa plume dans l’amertume pour nous raconter les changements observés. Ses tristes textes sont dictés sur une musique chaude, feutrée – qui rappelle encore ici le travail de The National –, où les notes de piano et de trompette entendues viennent éclairer à quelques moments une trame construite surtout à coup de guitare, de basse et de nombreux chœurs.

Un album à prendre au sérieux.