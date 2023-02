Avec ses albums concepts construits autour d’une seule histoire, l’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste canadien Andy Shauf n’a pas vraiment d’équivalent dans le monde de la chanson. Trois ans après le réjouissant The Neon Skyline, qui racontait les retrouvailles imprévues de deux anciens amoureux lors d’une nuit fort arrosée dans un bar, l’ineffable et brillant raconteur est de retour avec Norm, qui est peut-être moins amusant, mais pas moins brillant.

Andy Shauf a expliqué s’être inspiré de l’univers de David Lynch pour écrire ce nouvel album, et on ressent cette étrangeté tout le long de ses 12 chansons où les effets de miroir, les trompe-l’œil et les points de vue se multiplient. Sommes-nous dans la réalité ou dans la tête de Norm ? Est-il un solitaire louche ou habité par le souvenir d’un amour perdu ?

L’ambiance est vaporeuse et l’enrobage de son inventif indie folk ajoute au côté décalé de l’ensemble, avec ses changements de tempo qui prennent par surprise, un élément de distorsion qui fait déraper l’ambiance, un accord inattendu qui nous fait changer de dimension. Autant avec des références à Dieu que des éléments du quotidien – un téléphone qui sonne dans le vide, un départ épique vers un magasin de déguisements d’Halloween –, Norm atteint une profondeur surprenante, entre la quête existentielle sur l’amour dans un environnement hostile et un cerveau qui s’invente un univers parallèle.

Ce n’est certainement pas l’album le plus accessible d’Andy Shauf et il faut prendre le temps d’y pénétrer pour vraiment l’apprécier. Mais son inventivité, son sens inné de la narration et son intelligence finissent toujours par faire leur effet sur nos esprits en nous entraînant dans son monde unique et mystérieux.

