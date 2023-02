Une tournée aux États-Unis pourrait devenir hors de portée pour de nombreux musiciens canadiens, en raison d’une possible augmentation des frais de visa pour les artistes internationaux.

Angela Amato La Presse Canadienne

Le département américain de la Sécurité intérieure a proposé une augmentation des tarifs de plus de 250 %, selon la Fédération canadienne des musiciens, ce qui porterait les frais à plus de 1600 $ US contre environ 460 $ US.

« Les musiciens en début et en milieu de carrière estiment que cette augmentation les empêcherait complètement de se produire aux États-Unis, en particulier dans un contexte d’inflation et d’augmentation du coût de la vie à l’échelle nationale », a souligné la FCM dans un communiqué.

Liana White, directrice générale du FCM, a expliqué que l’augmentation proposée par le gouvernement américain est en partie due au fait qu’ils n’ont pas augmenté le tarif depuis 2016.

« Ils disent que cela leur permettra d’embaucher des personnes supplémentaires qui les aideront à surmonter les arriérés », a indiqué Mme White, ajoutant que les taux d’inflation pourraient également être un facteur contributif.

« Il n’y a pas eu d’augmentation de 250 % de l’inflation ni du coût de la vie, ce qui est très en décalage avec cette norme. »

La FCM affirme que les tournées aux États-Unis sont bénéfiques pour les musiciens canadiens, car c’est un gros marché qui se trouve à proximité.

« C’est malheureux, mais c’est une réalité que les musiciens canadiens trouvent le plus souvent leur succès aux États-Unis », a constaté l’organisation.

Rosalyn Dennett, directrice générale du Folk Music Ontario, a affirmé qu’avec l’augmentation du coût de l’essence, du logement, des déplacements, de la nourriture et de l’hébergement à travers le pays, les tournées au Canada sont devenues insoutenables.

« Le Canada est un grand pays et nos marchés sont éloignés », a-t-elle noté.

« En tant que musicien, si vous allez de concert en concert à travers le pays, ou même dans certaines de nos provinces, vous conduisez pendant une journée entière avant de vous rendre au prochain marché disponible pour jouer. »

La musicienne établie à Montréal Marlaena Moore a confié qu’elle était toujours endettée après sa tournée du Canada de l’année dernière.

« J’adore les tournées, mais le coût de tout commence vraiment à peser », a-t-elle soutenu.

Le département de la Sécurité intérieure acceptera les commentaires sur la proposition jusqu’au 6 mars, ce qui, selon Mme Dennett, est une occasion pour les Américains de défendre leurs homologues canadiens.

« L’une des meilleures choses que nous puissions faire est de mobiliser nos collègues, amis et familles américains », a-t-elle indiqué.

« Nous poursuivons résolument nos initiatives de lobbying et attaquons cette situation sous tous les angles auxquels nous pouvons penser. »

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.