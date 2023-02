Wall Street en baisse, craintes de hausses de taux après un bond de l’emploi

(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, échaudée par des résultats de sociétés jugés décevants et prise de court par un chiffre de créations d’emplois américain beaucoup plus élevé que prévu, qui fait craindre de nouvelles hausses des taux directeurs.