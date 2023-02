Il ne faut plus écouter Shania Twain en songeant à l’icône country-pop qu’elle a été dans les années 1990.

Son côté pop a depuis longtemps pris le dessus sur ses racines country (Up! date de 2002) et sa voix n’est plus la même depuis qu’elle a été affectée par la maladie de Lyme. Elle est plus grave, plus éraillée et n’a plus ce je ne sais quoi de pimpant qui fait pétiller Man! I Feel Like a Woman!, That Don’t Impress Me Much, If You’re Not in It For Love (I’m Outta Here) ou Whose Bed Have Your Boots Been Under ?

Waking Up Dreamin est la chanson la plus scintillante de ce nouveau disque, son premier depuis Now (2017). Elle résume à elle seule le malaise qu’on ressent à l’écoute de Queen of Me : l’album aurait pu être enregistré par n’importe qui. On ne retrouve nulle part le cran et la malice qui ont marqué les populaires disques de Shania Twain des années 1990. Ses nouvelles chansons s’avèrent au contraire peu convaincantes, enveloppées d’arrangements en général sans imagination, et sa voix est trop souvent trafiquée d’effets mille fois entendus. La chanteuse donne l’impression de vouloir sonner comme une nymphette qui aurait la moitié de son âge. Et ça ne colle pas…

Qu’elle ne dégage pas la même fraîcheur qu’il y a 20 ou 30 ans tombe sous le sens. Shania Twain a mûri, a traversé des épreuves, bref, elle a vécu. Là n’est pas le problème. Le problème, c’est que ça ne s’entend pas. On aurait au contraire été curieux d’avoir accès à ce qu’elle est aujourd’hui sur des musiques plus enracinées dans ce qu’elle a fait de mieux, c’est-à-dire plus teintées de country qu’écrasées par le rouleau compresseur de la pop.