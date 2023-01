La première chose qui frappe en écoutant Suite pour personne, le premier album de Jeanne Côté, c’est sa voix, dont la netteté et la vibration laissent entrevoir toute la profondeur de son âme — une vieille âme, tiens, pour utiliser un cliché qui ici s’applique très bien.

Fille du grand manitou du Festival de Petite-Vallée en Gaspésie, Alan Côté, la jeune autrice-compositrice-interprète a baigné dans la musique toute sa vie, et ça paraît. Elle maîtrise la forme chansonnière mais sans s’y enfermer, se permettant par exemple de jouer avec la construction couplet-refrain-couplet. Et avec ses coréalisateurs Émilie Proulx et Arthur Bourdon-Durocher, la fan de Kate Bush qu’elle est a donné à l’ensemble une ambiance douce et planante, portée par le mouvement des vagues de son coin de pays — il y a du mouvement dans ces chansons pleines d’intranquillité, sur lesquelles elle s’accompagne au piano.

En plus de sa très belle reprise de Je n’y suis pour personne, chanson de Daniel Lavoie dont les paroles sont de Sylvain Lelièvre, Jeanne Côté a écrit une dizaine de pièces délicates qui parlent de relations humaines, de trouver sa place dans le monde, de la vie qui ne se laisse pas toujours apprivoiser facilement.

Si quelques textes sont parfois un peu trop terre à terre pour s’arrimer parfaitement à la légèreté des mélodies, Jeanne Côté sait aussi traduire les tourments et espoirs d’une jeune adulte et réussit avec sa voix si juste et nuancée à donner à l’ensemble une dimension poétique. Sur des chansons comme Y peut mouiller, La vague ou Réveil d’oiseau, elle a des inflexions qui donnent littéralement le frisson.

Avec son atmosphère embrumée et douce-amère, Jeanne Côté a surtout déjà un univers bien établi, qui se définira d’album en album, car une chose est certaine : il y en aura d’autres, et c’est tant mieux.