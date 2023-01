Les membres du groupe britannique Radiohead pourraient bien se retrouver le temps d’un nouveau projet au courant de l’année, à en croire les propos du batteur Philip Selway au magazine Spin.

« Nous avons été très concentrés sur l’album Kid A Mnesia, et je pense que cela serait une conclusion naturelle que de revenir sur une réédition autour de cela », a-t-il confié lors d’une entrevue avec le magazine musical américain. « Nous allons nous réunir début 2023, et je suis sûr que nous allons commencer à chercher d’autres idées pour la suite. Hail To The Thief… ça fait longtemps que ce disque n’a pas été enregistré, n’est-ce pas ? »

Le guitariste du groupe, Ed O’Brien, s’était prononcé l’été dernier sur l’avenir du groupe, sans pourtant rien promettre : « Ça pourrait arriver, ou… ça pourrait ne pas arriver. Est-ce que cela importe ? »

Le dernier album studio de Radiohead, A Moon Shaped Pool, était sorti en 2016, puis le groupe avait entamé sa dernière tournée en 2018 avant de lancer une réédition des albums Kid A et Amnesiac en 2021 (Kid A Mnesia). Certains membres se sont depuis lancés dans d’autres projets ; Thom Yorke et Jonny Greenwood ont notamment formé le groupe The Smile avec le batteur de Sons of Kemet, Tom Skinner.