Le groupe d’admirateurs de Céline Dion The Red Heads, mené par l’animatrice et productrice Julie Snyder, a manifesté devant les bureaux new-yorkais du magazine Rolling Stone ce vendredi pour protester contre l’exclusion de la diva du palmarès des 200 plus grands chanteurs de tous les temps.

Les admirateurs de Céline Dion ne digèrent toujours pas la décision de la rédaction du magazine américain d’avoir exclu la diva de son palmarès des plus grands chanteurs de tous les temps (et non les plus grandes voix, a pris soin de préciser le magazine), publié le 1er janvier 2023.

Ils se sont donné rendez-vous à New York, devant l’immeuble de la 6e Avenue, pour manifester leur mécontentement, en chantant ses chansons et en brandissant des pancartes où l’on pouvait lire : « Rolling Stone is Stoned », « It’s all coming back to you ! », « Save Céline », « The Power of Céline », « Céline is not by herself anymore » ou encore « Buy yourself some ears ! ».

Une cinquantaine d’admirateurs ont ainsi protesté vendredi en début d’après-midi, incluant une vingtaine de fans de Céline (des Red Heads) qui ont fait le voyage jusqu’à la Grosse Pomme à l’initiative de l’animatrice et productrice Julie Snyder et du producteur au contenu de l’émission La semaine des 4 Julie, Charle Le May.

« On a tenté d’obtenir une entrevue avec la direction du magazine vendredi matin, nous confie Julie Snyder, mais ils ont refusé de nous parler. Alors on a commencé à manifester vers 13 h, avec nos pancartes. C’était une manif symbolique. Mais on a fait tellement de bruit que TMZ est arrivé, et Variety, qui a ses bureaux dans le même immeuble, a aussi couvert l’évènement ! »

Depuis, la nouvelle a été reprise par The New York Post et The Independent, entre autres médias, ainsi que sur les réseaux sociaux.

PHOTO FOURNIE PAR PRODUCTIONS TOROS Une cinquantaine d’admirateurs ont chanté des chansons de Céline et brandi des pancartes pour dénoncer l’exclusion de la chanteuse du palmarès établi par le magazine Rolling Stone.

« Le responsable des contenus au Rolling Stone, Steven Pearl, est finalement venu à notre rencontre, raconte Julie Snyder, alors qu’on nous disait qu’il n’y avait personne dans l’immeuble. On voulait juste qu’il s’explique. Il a finalement accepté de nous accorder une entrevue. »

Entrevue qui sera diffusée lundi prochain à La semaine des 4 Julie (à 21 h). « On va probablement la diffuser au complet, ça dure environ cinq minutes, mais on veut mettre l’accent sur la manifestation, précise Julie Snyder. On s’est littéralement couchés par terre, et j’ai dit au gars du lobby qu’on ne quitterait pas avant de parler à quelqu’un du Rolling Stone ! »

Le palmarès consacre entre autres les chanteuses Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday et Mariah Carey, qui occupent les cinq premières positions. Mais d’autres chanteuses comme Rihanna (68e), Carrie Underwood (158e), Kelly Clarkson (194e) ou Billie Eilish (198e) se sont aussi faufilées dans le classement. Comment la direction du Rolling Stone justifie-t-elle l’absence de Céline ?

« Il répond que ce n’est pas une question de talent… Donc il s’empêtre un peu dans ses explications. Je pense qu’il n’avait juste pas anticipé la réaction des gens. Céline Dion n’est pas une autrice, elle n’est pas une compositrice, mais elle demeure une extraordinaire interprète. Après le 11-Septembre, le peuple américain a demandé à ce que ce soit Céline qui chante God Save America. Elle a chanté à l’ouverture des Jeux olympiques d’Atlanta. Elle a gagné aux People’s Choice Awards, aux Grammy, aux Oscars, aux American Music Awards… »

De toute façon, pour Julie Snyder, l’équipe du Rolling Stone est « une petite clique de happy few qui se croient entre eux. Parce que dans un top 200, ça n’a pas de bon sens que Céline ne soit pas là. Je me demande quelle artiste a réussi à être aussi populaire qu’elle chez les femmes… »