Céline Dion n’a pas été incluse dans la liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps compilée par le magazine spécialisé Rolling Stone. Une absence qui surprend beaucoup de monde et qui met en colère les admirateurs de la Québécoise.

Le célèbre magazine Rolling Stone s’attire les foudres de bien des amateurs de musique depuis dimanche, jour de la publication de sa liste des plus grands chanteurs de tous les temps. Alors qu’on y retrouve Aretha Franklin (en première position), Frank Sinatra, Beyoncé, Amy Winehouse, Adele, mais aussi Rosalía, Billie Eilish (la plus jeune de la liste), Ozzy Osbourne ou Kurt Cobain, un nom ne figure pas au classement : celui de Céline Dion.

Décision réfléchie et assumée ? Simple oubli ? Le Rolling Stone n’a pour l’instant pas commenté l’affaire, mais les réseaux sociaux s’enflamment et de nombreux médias, en Europe et au Canada surtout, écrivent lundi sur cette surprenante omission. Aux yeux de plusieurs, le magazine américain a tout simplement « snobé » la chanteuse québécoise.

« Rolling Stone omettant Céline Dion de sa liste des plus grands chanteurs de tous les temps est un crime contre l’humanité », a écrit un internaute sur Twitter. « La garder hors de votre liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps se doit d’être une erreur regrettable… car le faire intentionnellement serait criminel », a publié une autre.

« Supprimez votre article jusqu’à ce que vous incluiez Céline Dion dans le top 5 de la liste, a demandé un internaute dans un tweet. [Elle est] la plus grande chanteuse de tous les temps. »

Malgré l’héritage incontestable de Céline Dion, l’équipe du Rolling Stone lui a préféré 200 autres artistes, bien qu’elle affirme y avoir inclus « les chanteurs qui ont façonné l’histoire et défini nos vies ».

« Gardez en tête qu’il s’agit de la liste des plus grands chanteurs et non la liste des plus grandes voix », met en garde le Rolling Stone dans le texte qui précède son classement et le met en contexte. « Dans tous les cas, ce qui nous importait le plus était l’originalité, l’influence, la profondeur du catalogue d’un artiste et l’étendue de son héritage musical. »

Céline Dion, aujourd’hui âgée de 54 ans, a sorti 27 albums, en a vendu plus de 200 millions de copies, a reçu cinq prix Grammy, entre autres accomplissements.

Aretha Franklin trône au sommet de la liste des 200 plus grands chanteurs du Rolling Stone. La reine de la soul est suivie (dans l'ordre) de Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding et Al Green.