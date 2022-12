(Toronto) Myles Goodwyn, l’un des fondateurs du groupe canadien April Wine, a annoncé qu’il ne participera plus aux tournées de son groupe. Il dira ses adieux à la scène en mars.

David Friend La Presse Canadienne

Le chanteur et guitariste du groupe installé à Halifax a expliqué que des problèmes récurrents attribuables au diabète l’ont amené à prendre cette décision.

Toutefois, le musicien âgé de 74 ans maintient qu’il poursuivra sa collaboration avec April Wine. Il compte demeurer producteur et compositeur pour les prochains albums.

Il compte donner son dernier concert avec le groupe le 2 mars en Nouvelle-Écosse dans une ville et une salle qui n’ont pas encore été annoncées.

Goodwyn est le dernier membre original du groupe formé en 1969. Plusieurs des chansons du groupe ont atteint le palmarès canadien des chansons les plus populaires comme Roller, Just Between You and Me et You Could Have Been a Lady.

Le groupe a été admis au Panthéon canadien de la musique en 2010. April Wine s’était établi à Montréal au début de son existence.

Marc Parent, membre du groupe de rock progressif Eight Seconds, d’Ottawa, remplacera Goodwyn au sein d’April Wine à titre de chanteur principal et de guitariste.

Le groupe en avait fait l’annonce sur sa page Facebook le 19 décembre.