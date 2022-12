Le musicien américain Steven Tyler fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle sur une mineure, avec qui il a eu une relation intime dans les années 1970. Le chanteur du groupe Aerosmith a rencontré la plaignante, Julia Holcomb, en 1973, après un concert à Portland, alors qu’elle n’avait que 16 ans et lui, 25.

Selon les documents judiciaires consultés par le magazine Rolling Stone, qui a publié la nouvelle vendredi, les parents de l’adolescente auraient donné au chanteur rock la garde de leur fille, « afin qu’il ne soit pas arrêté s’il l’emmenait en tournée avec lui ». Mme Holcomb affirme aussi être tombée enceinte de Tyler, à 17 ans, et avoir été forcée d’avorter l’enfant.

Steven Tyler n’est pas directement mentionné dans la poursuite déposée à Los Angeles, mais l’acte d’accusation cite des passages de ses mémoires, Does the Noise in my Head Bother You, parues en 2011. Julia Holcomb a déposé sa plainte en vertu de la législation californienne qui permet de renoncer temporairement à la prescription en matière d’abus sexuels sur les enfants.

Le 8 décembre dernier, Aerosmith avait annulé le reste de ses concerts prévus à Las Vegas en fin d’année, sous la recommandation du médecin du chanteur.

avec des informations du Rolling Stone