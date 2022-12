Haut commissariat de l’ONU aux réfugiés

Angelina Jolie renonce à son rôle d’envoyée spéciale

(Genève) Après 21 ans de bons et loyaux services, Angelina Jolie renonce à son rôle d’envoyée spéciale du Haut commissariat de l’ONU aux réfugiés, la vedette souhaitant « travailler différemment » et sur des questions humanitaires plus larges.