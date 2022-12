Thom Bell, producteur, auteur et metteur en scène musical, lauréat d’un prix Grammy, est décédé à l’âge de 79 ans.

La Presse Canadienne

Il a notamment contribué à parfaire le « Sound of Philadelphia » datant des années 1970 avec les arrangements orchestraux inventifs de succès tels que I’ll Be Around des Spinners et Betcha by Golly, Wow des Stylistics.

La femme de Thom Bell, Vanessa Bell, a déclaré qu’il était décédé jeudi à son domicile de Bellingham, à Washington, après une longue maladie.

Originaire de la Jamaïque et installé à Philadelphie dans son enfance, Thom Bell s’est inspiré des influences classiques de sa jeunesse et de ses compositeurs favoris tels que l’oscarisé Ennio Morricone pour apporter un certain souffle cinématographique aux harmonies de style gospel des groupes Spinners, Stylistics, Delfonics et bien d’autres.