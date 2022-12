Alexandre Da Costa

Deux nouveaux disques pour Lynda Lemay

Lynda Lemay s’est lancée dans un projet fou : composer, enregistrer et publier 11 albums en 1111 jours, c’est-à-dire un peu plus de trois disques par an pendant un peu plus de trois ans. Elle tient le fil et annonce la parution des sixième et septième volets de ce marathon chansonnier en janvier et février.