Le succès de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You est arrivé à nouveau en tête du classement Billboard Hot 100.

La chanson a enregistré sa neuvième semaine au sommet du palmarès et devient ainsi la première à mener dans les quatre catégories du classement.

La chanson est sortie pour la première fois sur l’album Merry Christmas en 1994 et a atteint le top 10 du Hot 100 pour la première fois en décembre 2017 et le top 5 l’année suivante, avant de dominer le classement en 2019 (pendant trois semaines), en 2020 (pendant deux semaines) et de nouveau en 2021 (pendant trois semaines).

Le Hot 100 compile la diffusion en continu tous genres confondus (audio et vidéo), la diffusion radio et les données de vente.