Michel Tremblay: des souvenirs heureux

Un bouquet de souvenirs

Ces courtes histoires sont souvent drôles, tantôt scabreuses, parfois révoltantes. Entre autres, l'auteur révèle qu'à la fin des années 80, Mgr Maurice Couture a demandé au premier ministre Robert Bourassa d'opposer son veto à la candidature de Tremblay à la liste des lauréats de l'Ordre national du Québec. C'est la peintre Marcelle Ferron, qui faisait partie du jury, qui lui a confié ce secret avant de mourir.

«Contrairement à mes pièces et mes romans, dit-il, je ne deviens pas le personnage dans mes récits. Je raconte mes souvenirs à la troisième personne. Je fais une mise en abyme de ma personne, comme si j'observais ce qui arrivait à quelqu'un d'autre... Ce qui arrive est plus important que la personne à qui ça arrive.»

Accepter sa différence

Dans La nuit des princes charmants, Tremblay a raconté comment il a perdu sa virginité. Dans Vingt-trois secrets bien gardés, il revient sur le moment précis où, à 14 ans, il se rend compte qu'il est attiré par les hommes. À une époque (1956) où «c'était impensable de parler de ça», se souvient-il.

«Aujourd'hui, on vit dans une société plus tolérante, permissive, mais ça ne reste pas facile pour un adolescent d'accepter qu'il est différent des autres. J'ai eu la chance de l'accepter très jeune, sans me sentir troublé, honteux. Je ne me suis pas jugé. J'aimais les hommes. J'étais comme ça. C'est tout.»

Michel Tremblay se souvient que le fils de son ex est allé voir son père à 12 ans pour lui dire: «Tu sais, papa, quand je vais être vieux, ce n'est pas un chum que je vais avoir... c'est une blonde!» (rires)

Les époques changent, les souvenirs restent.

____________________________________________________________________________

ROMAN. Vingt-trois secrets bien gardés. Michel Tremblay. Leméac/Actes Sud, 112 pages.