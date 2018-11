Nancy Huston: les femmes aiment trop les hommes forts

À 65 ans, Nancy Huston désire toujours autant écrire et parler de sujets graves quand elle le juge nécessaire. Elle l'a fait à propos des sables bitumineux dans Le club des miracles relatifs, son avant-dernier roman, ou au sujet des prêtres pédophiles, dans une lettre au pape François, en août dernier. La romancière féministe n'a pas non plus la langue dans sa poche quand il s'agit d'évoquer les relations hommes-femmes.

Plus tôt, cette année, dans le quotidien Libération, elle écrivait que «toute une littérature scientifique existe indiquant que dans leurs périodes fécondes, [les femmes] mouillent pour des "tueurs"»... Récemment, en entrevue avec La Presse, elle a rappelé que les femmes et les hommes avaient chacun un rôle à jouer pour préserver la paix.

«Ce qui m'étonne, c'est que les hommes ne protestent jamais contre le fait que les femmes s'attendent à ce qu'ils fassent la guerre. Depuis des millénaires, les femmes choisissent des hommes forts. Au XXe siècle, il y a eu des millions d'hommes morts parce qu'ils étaient nés hommes. Les hommes disent aujourd'hui: "Pardon, pardon, on ne vous mettra plus la main aux fesses!", mais quand on leur demande d'aller se battre, ils le font. On les veut forts pour nous défendre, mais aussi bien gentils et bien respectueux! On leur demande le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi ne protestent-ils pas? C'est gravissime.»

L'animalité humaine

L'animalité de l'espèce humaine serait la cause du malaise, selon Nancy Huston. «Quand on regarde la culture populaire, la pornographie, Hollywood, les jeux vidéo, Fifty Shades of Grey qui se vend à des centaines de millions d'exemplaires, on constate que les rôles ne bougent pas. À côté, il y a les petits groupes de privilégiés qui disent qu'on devrait changer ceci ou cela. Mais on laisse l'essentiel en s'occupant de vétilles...»