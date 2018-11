Biographies: des vies racontées par centaines

La rentrée littéraire offre cette année de nombreuses biographies, dont celles de Guylaine Tanguay, Monique Miller, Olivier Primeau, Claude «Mégo» Lemay, Étienne Boulay, Michel Courtemanche et Mahée Paiement. Est-ce que les Québécois sont friands de ce genre littéraire? S'agit-il d'une mode passagère? Voici quelques chiffres.

Près de 1500 nouvelles biographies en 2017

Dans le Bilan du marché du livre au Québec en 2017, de Gaspard et la Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF), l'analyse des ventes réalisées par les nouvelles parutions indique qu'il y a eu 1495 «nouveautés» dans la catégorie «biographie» en 2017.

Pas si populaires dans l'ensemble

Part de marché des ventes totales, Gaspard 2017

Biographie: 2,8 %

Bande dessinée: 6,2 %

Vie pratique: 11,5 %

Jeunesse: 22,5 %

Littérature: 22,5 %

Toujours dans cette analyse des ventes réalisées en 2017, force est de constater que la catégorie «biographie» est loin d'être la plus populaire. Les catégories les plus lucratives sont «littérature», «jeunesse», «vie pratique» et «bande dessinée».

Les plus populaires

- 2015: Le monstre, d'Ingrid Falaise

- 2016: Excessif, de Maxim Martin, et La vieillesse par une vraie vieille, de Janette Bertrand

- 2017: Le monstre - la suite, d'Ingrid Falaise et Le temps des seigneurs, de Dan Bigras

Les libraires publient chaque année un palmarès des 50 livres les plus vendus en librairie indépendante. Peu de biographies se faufilent dans ces palmarès.