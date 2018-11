L'Arabe du futur 4: la chute du père ****

Le bédéiste révèle en effet un lourd secret qui a marqué à jamais son histoire familiale. On retrouve ici un jeune Riad qui ne trouve sa place ni dans la cour d'école en Bretagne ni avec sa parenté en Syrie.

Sa famille est en voie d'éclatement: son père travaille désormais en Arabie saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion.

L'admiration du fils pour ce père aux idées extrémistes se lézarde. La désillusion s'installe... Sattouf a trouvé un souffle qu'on ne lui connaissait pas pour cet album étonnant, tant par sa densité que par son ton plus dramatique.

On attend impatiemment la suite.

* * * *

L'Arabe du futur 4 - Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992). Riad Sattouf. Allary Éditions. 280 pages.