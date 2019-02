Un nouveau Stephen King en septembre prochain

Le maître américain du livre d'horreur, Stephen King, a annoncé la sortie de son prochain livre - The Institute - pour septembre prochain.

L'auteur de plus de 50 romans et de plus de 200 nouvelles décrit son récit comme une «histoire du bien contre le mal dans un monde où le mal peut gagner.»

On y suivra le jeune Luke Ellis, qui après avoir été kidnappé en banlieue de Minneapolis se voit interner dans l'«Institut», où il rencontre d'autres enfants dotés de talents extraordinaires (télékinésie et télépathie).