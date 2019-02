 Anaïs Barbeau-Lavalette finaliste au Canada Reads 

C'est le comédien montréalais Yannick Trusdeale, connu pour avoir joué dans la série Gilmore Girls, qui défendra Suzanne auprès des quatre autres invités de l'émission, soit Chuck Comeau, Lisa Ray, Ziya Tong et Joe Zee.

Traduit en anglais par Rhonda Mullins, La femme qui fuit raconte l'histoire de Suzanne Meloche, la grand-mère de l'auteure.

Il a connu un immense succès critique et public depuis sa sortie en 2015, et a remporté entre autres le Prix des libraires et le Prix littéraire France-Québec.

Le dernier roman québécois à remporter le Canada Reads, il y a quatre ans, Ru de Kim Thúy, avait été défendu par le directeur du Festival du film de Toronto, Cameron Bailey. - Josée Lapointe