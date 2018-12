 Beaux livres: ils sont beaux, mais sont-ils lus? 

Les beaux livres, qu'ils soient de recettes, de voyages, de photos, de design ou de plein air, s'offrent abondamment à Noël. LA question? Ils sont beaux, mais sont-ils lus? Une chose est certaine, le beau livre invite à la lenteur et il implique un travail d'édition qui n'a rien à voir avec celui du roman ou de l'essai. Témoignages et explications.

DES LIVRES QU'ON REDÉCOUVRE, CHAQUE JOUR

En français, on parle de «beaux livres», ou encore de livres d'art. En anglais, ce sont des coffee table books. Ceux qu'on exhibe - ou qu'on fait semblant de laisser traîner - sur la table du salon.

Cadeaux par excellence, ils se démarquent par leur design et leur grand format.

Lesdits «beaux livres» sont beaux, certes, mais sont-ils lus? Un grand mystère.

«C'est une bonne question. C'est souvent un cadeau, donc on ne le sait pas», lance Marika Brouillette-Drapeau, libraire à la Librairie de Verdun depuis six ans.

«On se pose aussi la question. Même pour les livres de recettes... Il y a des gens qui ne font aucune recette tirée des livres qu'ils achètent», dit Antoine Ross Trempe, directeur général de la maison d'édition Cardinal, spécialisée en beaux livres.

Le but d'un beau livre n'est pas celui d'un roman ou d'un essai, fait valoir M. Trempe.

«Les gens s'en servent d'une autre manière... On voyage à travers les photos. On feuillette le livre, on le consulte, on y revient de temps en temps. Le but n'est pas d'absolument se rendre à la fin.»

Si le livre ne fait qu'«inspirer les gens», l'éditeur de Cardinal se dit mission accomplie. «Il y a plusieurs portes d'entrée au beau livre. C'est pourquoi on parle de livres de table à café que peuvent consulter nos invités.»

«Je pense vraiment que les titres qui se vendent bien sont des livres consultés et utilisés», dit pour sa part Émilie L. Laguerre, directrice du marketing et des communications chez Renaud-Bray/Archambault.

Une certitude? C'est avant Noël qu'il se vend le plus de beaux livres. «Et le livre de cuisine reste un grand succès», indique Mme Laguerre.

Surtout cet automne, avec la sortie de livres d'une abondance de «grands noms» comme Ricardo, Josée di Stasio, Marilou et la bande de Joe Beef.

Après la tendance des plats de type «bistro», nous sommes actuellement dans le «gourmand santé» et le «végétarien», souligne Émilie L. Laguerre.

«En jeunesse, il y a des albums que je considère comme de beaux livres qui se vendent extrêmement bien, ajoute-t-elle. Nos héroïnes, le livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette et de Mathilde Cinq-Mars, est magnifique. Il s'offre à tous, au fait.»

De son côté, Marika Brouillette-Drapeau souligne le succès à la Librairie de Verdun d'Astérix chez les Québécois - Un Gaulois en Amérique de Tristan Demers, ainsi que le livre de National Geographic sur le Québec du photographe Mathieu Dupuis.

Un cadeau «positif»

L'automne - la période avant Noël - représente peut-être 70 % des ventes annuelles de Cardinal. «C'est majeur pour nous», confirme Antoine Ross Trempe.

«Il y a de la noblesse dans le geste d'offrir un beau livre, fait-il valoir. C'est significatif. Il dure. Il accompagne quelqu'un longtemps. Il peut être relu, redonné... Quand on le donne à un enfant, c'est pour lui donner le goût de la lecture.»

À l'ère de la surconsommation et de la tendance à la décroissance, le beau livre demeure un «cadeau positif».

De l'ordre du long terme

Herby Moreau a une collection de près de 300 beaux livres.

Les lit-il?

Oui, il les feuillette et les consulte, mais pas avec la même pression que celle ressentie à la lecture d'un roman.

«Il y a une période où je les regardais plus que je les lisais, mais de plus en plus, avec l'obsession des écrans, je les consulte pour me couper du monde, dit-il. Pour moi, c'est comme aller au spa. Relaxer, faire le vide, faire des liens, retrouver une époque.»

La notion de temps est différente avec un beau livre. C'est de l'ordre du long terme, considère aussi Herby Moreau. Retrouver un ouvrage acheté il y a plusieurs années en voyage, par exemple, «c'est comme magasiner dans sa propre maison».

Herby Moreau a grandi avec deux soeurs qui partageaient la même chambre. Son lit à lui était dans le bureau de son père qui était professeur à l'université. «Je dormais dans les livres», se souvient-il.

C'est pourquoi les bouquins sont pour lui synonymes de «réconfort» et de «maison».

Le premier beau livre qu'il se souvient d'avoir feuilleté - et auquel il a été attaché - est Haïti chérie. «Il était sur la table du salon quand mon père était expert aux Nations unies et que nous vivions au Congo.»

«Ce livre-là a toujours été dans nos salons. C'est celui que les invités prenaient..»

Du réconfort

En 2001, Herby Moreau s'est retrouvé à la foire Art Basel de Miami, à l'invitation de la maison d'édition Taschen, pour la sortie du livre en hommage à Muhammad Ali dans le cadre de la célèbre série GOAT (Greatest of All Time). Puff Daddy et Will Smith étaient notamment présents. «C'est comme cela que j'ai connu Taschen», dit-il.

Dans les années 2000, Tashen a sans contredit démocratisé les beaux livres.

Quand il était à Flash, un reportage a aussi mené Herby Moreau dans le studio du photographe montréalais André Cornellier. Pour lui, ce fut une révélation. «Il a une magnifique bibliothèque dans son studio avec des livres de photos de design. J'ai eu envie de recréer cet environnement-là.»

«Il y a un réconfort dans l'objet», souligne Herby Moreau.

Or, « l'objet » est de plus en plus rare à l'ère des réseaux sociaux et du numérique.

Le spécialiste des tapis rouges a toujours eu un côté «collectionneur», «archiviste» et «nostalgique». Les timbres, les pièces de monnaie et les magazines. «J'aime recueillir les choses et les admirer.»

N'en déplaise à la tendance du minimalisme, sa «collection est en quelque sorte en train d'envahir» sa maison.

Herby Moreau est très attaché à son recueil de portraits du quotidien français Libération, à l'ouvrage The Photographs of Ron Galella, à Rock and Roll Stories de Lynn Goldsmith, et à Studio 54 d'Ian Schrager.

Il a lui-même sorti le beau livre Glamour et faux pas en collaboration avec notre collègue Stéphanie Vallet. Et il achèterait demain matin un livre de photos de spectacles qui ont marqué le Spectrum.

«Pour moi, un beau livre, c'est émotif», lance-t-il.