Becoming de Michelle Obama choisi par Oprah Winfrey 

Le livre Becoming de Michelle Obama, dont on prévoit déjà la vente à des millions d'exemplaires, bénéficie maintenant du soutien officiel d'Oprah Winfrey.

Associated Press New York

La célèbre animatrice a indiqué à l'Associated Press dans une déclaration que «ce livre contient tout ce que vous vouliez savoir et ce que vous ne saviez même pas que vous vouliez savoir».

Oprah Winfrey a ajouté dans la même déclaration qu'elle avait choisi Becoming pour son club de lecture.

Selon Oprah Winfrey, le livre de Michelle Obama est «tellement bien écrit que (l'on) peut entendre sa voix, ses expressions, et sentir son émotion».

Dans Becoming, Michelle Obama partage des révélations aussi personnelles qu'une fausse couche et critique vivement le président Donald Trump pour avoir contribué à faire circuler la fausse rumeur voulant que Barack Obama n'était pas un citoyen américain.

Le livre de l'ex-première dame, publié mardi, compte parmi les mémoires politiques les plus attendus des dernières années. Il a figuré en tête du palmarès des meilleurs vendeurs d'Amazon.com tout au long du week-end.

Oprah Winfrey a été un soutien important de la candidature de Barack Obama en 2008 et a interviewé le couple au fil des ans. Elle sera attendue sur scène mardi soir au United Center de Chicago, première étape de la tournée promotionnelle de Michelle Obama.

L'animatrice a déjà enregistré une entrevue avec Michelle Obama, qui sera diffusée jeudi sur le réseau OWN. Des extraits du livre paraîtront par ailleurs dans les magazines O et Elle. Une émission en baladodiffusion en deux parties sera offerte jeudi, puis le lundi 19 novembre.

Becoming marque la première fois qu'Oprah Winfrey choisit un auteur issu de la politique depuis la création de son club de lecture, en 1996, bien que Michelle Obama ait répété à maintes reprises qu'elle n'avait aucune intention de se présenter aux élections. Les choix précédents d'Oprah Winfrey sont allés de romans tels que The Underground Railroad de Colson Whitehead et An American Marriage de Tayari Jones à des mémoires comme celui d'Anthony Ray Hinton, The Sun Does Shine.