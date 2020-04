PHOTO FOURNIE PAR SCHOLASTIC

SI VOUS AIMEZ… VOUS APAISER

Raina va à l’école et vit dans un petit appartement, avec ses parents, son frère et sa sœur. Une nuit, elle se réveille avec un mal de ventre. C’est la gastro. Par la suite, Raina développe la peur de vomir. Le stress lui cause des maux de ventre… et ses maux de ventre fréquents en viennent à l’angoisser. Le trait vif de Raina Telgemeier, connue pour ses succès Souris ! et Sœurs, allège ce récit dans lequel bien des jeunes peuvent se reconnaître.

Courage, texte et illustrations de Raina Telgemeier, mise en couleurs de Braden Lamb, traduction de France Gladu, éditions Scholastic. Dès 9 ans.