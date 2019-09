Un pique-nique au soleil – L’extraordinaire voyage de la bande à Bébert, conte de Christiane Duchesne et de Jérôme Minière, illustré par Marianne Ferrer

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pour les petits

Pour galoper jusqu’au bout du monde avec toi

Quatre amis – Bébert, Manu, Babi et Mini – s’ennuient, car il pleut chez eux depuis 100 jours. Ils décident d’aller faire un pique-nique sur… une montagne à l’abri de l’eau.

Joyeusement illustré par Marianne Ferrer, ce conte est doublé d’une version audio, narrée par la voix rassurante de Bruno Marcil.

Une vingtaine de chansons, dont À la queue leu leu rappée par Jérôme Minière et Ariane Moffatt, ponctuent le récit. Charmant pour les tout-petits.

Un pique-nique au soleil – L’extraordinaire voyage de la bande à Bébert. Conte de Christiane Duchesne et de Jérôme Minière, illustré par Marianne Ferrer. Éditions La montagne secrète. Dès 1 an.

Pour le primaire

Angry Birds en vrai

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Oiseaux de malheur, de Jocelyn Boisvert, collection Noire

La famille Beaupré part en camping dans un parc provincial. Fabrice, le père, a hâte d’observer les oiseaux. Mais Daphné, 14 ans, aurait préféré aller à la mer.

Tandis que son petit frère joue à Angry Birds sur sa tablette pour tuer le temps en voiture, un oiseau heurte leur pare-brise.

Quand Fabrice sort secourir l’oiseau, un autre volatile l’attaque. Très réussi, ce roman glace le sang.

À réserver aux enfants qui ne font pas trop de cauchemars.

Oiseaux de malheur. De Jocelyn Boisvert, collection Noire. Éditions La courte échelle. Dès 9 ans.

Pour les ados

Dans les pensées de Clara

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Clara en désordre, de Gabrielle Delamer

« Cette semaine-là, je détournais souvent le regard de mes pas près de ceux de Louis et à chaque coup d’œil par la fenêtre, je rêvais que je pouvais briser le verre d’un coup de poing et m’envoler au plus loin. »

Dans ce premier roman, la traductrice et rédactrice Gabrielle Delamer entre avec beaucoup de justesse dans les pensées de Clara.

Enfant, puis jeune femme à la fois anxieuse, lucide et naïve, Clara raconte 18 épisodes de sa vie, comme autant de flashes dans lesquels les ados peuvent se retrouver.

Clara en désordre. De Gabrielle Delamer. Éditions Leméac. Dès 13 ans.

Bande dessinée

Avoir 10 ans

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Lily a des nénés, scénario et dessins de Geoff

Lily a 10 ans. Un jour, son frère jumeau remarque qu’elle a « des nénés ». Des seins qui commencent à pousser, quoi. Est-ce que cela va changer ses relations avec lui et avec les autres ?

Lily est amoureuse de Joshua, qui n’y prête pas attention. Est-ce que ce serait mieux si elle intégrait la bande de gars ?

C’est quoi, être une fille ? Être un garçon ? Cette bande dessinée à la forme aussi intéressante que le fond aborde avec finesse l’entre-deux de la préadolescence.

Lily a des nénés. Scénario et dessins de Geoff. Éditions Casterman. Dès 9 ans.

Documentaire

Comment faire une BD

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Souris ! et raconte ton histoire, Le guide BD de Raina, de Raina Telgemeier

Créatrice de plusieurs bandes dessinées super chouettes, comme Souris ! et Sœurs, Raina Telgemeier accompagne les ados qui voudraient, comme elle, dessiner une histoire.

Ce guide mêle témoignage, exercices de dessin et de scénarisation, conseils, etc. Parfait pour stimuler la créativité.

Souris ! et raconte ton histoire – Le guide BD de Raina. De Raina Telgemeier. Éditions Scholastic. Dès 9 ans.