Littérature jeunesse: nos suggestions

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Charmant comme tout, ce roman abondamment illustré est une ode à la lecture et à l'amitié. Pour stimuler l'imagination, foi de cornichon au citron (il faut lire Raymond le bison pour comprendre).

Dur, ce roman est écrit du point de vue de Tess, qui raconte ses sentiments de 10 à 25 ans. D'adolescente isolée qui en veut à son père, elle parvient à s'émanciper et à faire la paix avec celui-ci. Et avec elle-même...

• Anne avec un « e »

C'est l'histoire d'Anne, une petite orpheline rousse envoyée chez Marilla et Matthew Cuthbert. Par erreur, car ils espéraient adopter un garçon, pour les aider à la ferme.

Bien des parents d'aujourd'hui connaissent Anne des Pignons verts - ils ont lu les romans de Lucy Maud Montgomery, vu la télésérie canadienne ou le dessin animé japonais (parfois les trois !).

Leurs enfants peuvent découvrir la volubile et attachante rouquine grâce à une nouvelle série diffusée sur Radio-Canada et Netflix ou... grâce à cette bande dessinée, au rythme un peu rapide. Dommage qu'Anne y ait l'air effrayant, avec ses minuscules yeux verts et son nez de pantin.

Anne... La maison aux pignons verts, La bande dessinée. Inspirée du roman de L.M. Montgomery. Adaptation de Mariah Marsden, illustrations de Brenna Thummler, traduction de Sabrina Meunier. Éditions Scholastic. Dès 9 ans.

Documentaire