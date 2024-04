Le magazine de rue L’Itinéraire vient de publier une édition littéraire de 124 pages, Tracés littéraires, dans laquelle plusieurs auteurs connus signent des textes aux côtés des collaborateurs réguliers de la publication de réinsertion sociale.

L’illustration de la page frontispice dessinée par Michel Rabagliati (auteur de la série Paul) donne le ton à cette édition littéraire dans laquelle on retrouve les signatures de Michel Tremblay, Monique Proulx, Dominique Fortier, Heather O’Neill, Patrick Senécal ou encore Éric Chacour, entre autres.

Cette édition spéciale, qui marque les 30 ans du magazine, « rassemble par le biais d’histoires et de récits tout le travail qui enracine les cœurs et les esprits en quête de dignité, écrit l’éditeur et directeur général Luc Desjardins. Chaque mot peut illuminer le chemin vers un futur où chacun trouve sa place et sa voix ».

La mission de L’Itinéraire est d’aider les personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale, en leur offrant l’opportunité de gagner leur vie soit en participant à la rédaction d’articles, soit à travers la vente du magazine, grâce au déploiement d’une équipe de camelots.