L’écrivaine Caroline Dawson est morte des suites d’un cancer, a annoncé sa famille sur Instagram.

L’auteure de Là où je me terre « est partie tranquillement, hier soir, auprès de son amoureux », peut-on lire dans la publication. Caroline Dawson souffrait d’un cancer des os depuis plusieurs années.

Elle était âgée de 45 ans.

« Elle laisse dans le deuil ses dévoués parents Natalia et Alfredo, ses frères adorés Nicholas et Jim, son bel amoureux Jacob, ses magnifiques et lumineux enfants Paul et Bérénice, ainsi que nombre d’ami·es un peu partout dans le monde, sans compter toutes les personnes qui l’admirent et qui lisent ses livres », peut-on lire dans la publication.

Caroline Dawson est née à Valparaiso au Chili en 1979, pendant le régime de Pinochet. Avec ses parents et ses deux frères, la fillette est arrivée au Québec en 1986.

Titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal, elle a enseigné cette matière au cégep Édouard-Montpetit.

Son premier roman intitulé Là où je me terre avait raflé plusieurs prix après sa publication en 2020, dont le Prix littéraire des collégiens. Le récit d’autofiction raconte le cheminement de réfugiée d’une jeune fille de 7 ans qui immigre au Québec avec sa famille.

Son recueil de poésie Ce qui est tu, publié en 2023, et son livre pour enfants Partir de loin (en 2024) traitent également de l’immigration et du déracinement.

Le prix Caroline Dawson, dont la création a été annoncée par Radio-Canada en mai 2024, récompense les écrivains issus de l’immigration.

(Ré)écoutez le balado Juste entre toi et moi avec Caroline Dawson