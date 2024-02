Une promesse d’aventure – Mémoires

J’ai commencé ce livre avec beaucoup d’attentes : je suis une fan finie des romans de Donna Leon et de son célèbre personnage, l’inspecteur Brunetti. J’ai dévoré toutes ses enquêtes et je pense que je pourrais être amie avec sa femme, Paola. Comme tous les fans, j’ai salivé en lisant les descriptions des repas que la professeure de littérature à l’humour caustique concoctait pour sa famille. J’ai même acheté le livre de recettes publié en 2018 !

J’espérais donc découvrir plein de détails savoureux sur les dessous des enquêtes de Donna Leon et sur sa vie à Venise, où ses intrigues se déploient. Hélas, il faut attendre la moitié du livre pour que l’auteure parle enfin de l’Italie. La première moitié est consacrée à ses autres séjours à l’étranger – Iran, Chine, Arabie saoudite... – où l’Américaine originaire du New Jersey a enseigné l’anglais. J’aurais pris bien davantage d’histoires et d’anecdotes sur les mœurs et coutumes des Vénitiens et sur les personnes qui ont inspiré Leon au fil des décennies.

L’écrivaine a finalement quitté la Sérénissime, écœurée par le tourisme de masse, pour s’installer en Suisse. Elle termine son livre sur quelques paragraphes bien sentis sur la vieillesse et l’âgisme, mais au bout du compte, je suis restée sur ma faim.