Dany Laferrière reçoit le Grand Prix des Ambassadeurs francophones

Le Grand Prix des Ambassadeurs francophones a été remis à Dany Laferrière, la semaine dernière à Paris, pour son Petit traité sur le racisme, paru au Québec en 2021 au Boréal et en France l’an dernier chez Grasset (sous le titre Petit traité du racisme en Amérique). Ce prix récompense chaque année un ouvrage écrit en français par un auteur appartenant à un pays membre de la Francophonie, sur le thème des relations internationales, des affaires politiques ou de l’histoire.

Laila Maalouf, La Presse

Roxanne Bouchard de nouveau primée en France

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Roxanne Bouchard

La Québécoise Roxanne Bouchard a remporté cette semaine le prix Mystère de la critique, en France, pour son polar La mariée de corail, deuxième enquête avec son personnage de Joaquin Moralès parue ici chez Libre Expression en 2020 (et outre-mer aux Éditions de l’Aube). Il s’agit de sa deuxième récompense dans l’Hexagone, puisqu’elle avait reçu l’an dernier le Prix des lecteurs Quai du Polar JDD au célèbre festival lyonnais pour le premier titre de sa série, Nous étions le sel de la mer, ainsi qu’une mention spéciale.

Laila Maalouf, La Presse

Le roman d’Éric Chacour poursuit son envolée

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Éric Chacour

Retenu cette semaine parmi les finalistes du Prix des libraires du Québec, le premier roman très remarqué d’Éric Chacour, Ce que je sais de toi (Alto), est également en lice pour le Prix des libraires en France, ainsi que pour le prix Aznavour des mots d’amour, qui « célèbre l’amour dans la littérature contemporaine ». Éric Chacour participera par ailleurs à un atelier virtuel organisé par le Camp littéraire Félix, le 22 février, sur sa démarche d’écriture, et sera de passage au Salon du livre de l’Outaouais qui se tiendra du 22 au 25 février au Palais des congrès de Gatineau.

Laila Maalouf, La Presse

Catherine Leroux à la conquête du Canada anglais

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Leroux

The Future, la traduction anglaise de L’avenir, quatrième roman uchronique de Catherine Leroux (paru chez Alto en 2020), s’est retrouvé parmi les cinq finalistes du prestigieux Canada Reads, le combat des livres annuel de CBC. Et il sera défendu par une autre autrice québécoise, la Montréalaise Heather O’Neill. Les débats se dérouleront du 4 au 7 mars.

Laila Maalouf, La Presse

Un nouveau Armand Gamache l’automne prochain

Louise Penny a dévoilé tout récemment à ses fans le titre de la 19e enquête de son célèbre enquêteur Armand Gamache, ainsi qu’un aperçu de l’intrigue. The Grey Wolf doit paraître en anglais le 29 octobre, mais la traduction française pourrait peut-être sortir simultanément, a-t-elle précisé. Une vidéo a même été créée pour présenter la couverture du roman qui commence par des appels insistants venus troubler la quiétude d’un chaud dimanche matin du mois d’août, à Three Pines. Mais ce ne serait là que le début d’une série d’évènements étranges qui entraîneront Armand Gamache, son bras droit Jean-Guy Beauvoir et l’inspectrice Isabelle Lacoste dans la province et même de l’autre côté des frontières.

Laila Maalouf, La Presse

Une résidence d’écriture au Cégep de Jonquière

Le Cégep de Jonquière a lancé une résidence d’écriture automnale d’une durée de 10 semaines. Dotée d’une bourse de 15 000 $, elle permettra à un écrivain ou à une écrivaine de profiter d’un espace dans la bibliothèque du cégep pour travailler sur un projet personnel de création et échanger avec la communauté collégiale. L’appel de candidatures est ouvert à tout le monde, mais l’hébergement n’est pas inclus. La date limite pour poser sa candidature est le 1er mars.

Laila Maalouf, La Presse

La doudou arrive en France

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Claudia Larochelle

La doudou, personnage créé par Claudia Larochelle et illustré par Maira Chiodi, fera prochainement la rencontre des petits Français. Près de 10 ans après son apparition, la série aimée des tout-petits d’ici sera publiée dans l’Hexagone. Les éditions Auzou ont récemment acquis les droits d’édition du premier titre, La doudou qui ne sentait pas bon. « C’est un honneur et une grande chance pour moi, et pour Maira Chiodi, qui illustre merveilleusement mon personnage depuis les débuts. [...] J’espère que les enfants français sauront l’apprécier, y puiser plaisir et réconfort », s’est réjouie Claudia Larochelle, dans un communiqué. Au Québec, la série, qui comprend 12 albums, s’est écoulée à quelque 200 000 exemplaires. Le prochain titre, La doudou qui s’était perdue presque pour toujours, sortira en librairie le 28 mars.

Véronique Larocque, La Presse

Année record pour La lecture en cadeau

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Un jeune lecteur au Salon du livre de Montréal, en novembre dernier

En 2023, plus de 175 000 enfants ont reçu un livre grâce au programme La lecture en cadeau. Il s’agit d’un record pour cette initiative de la Fondation pour l’alphabétisation qui vise à offrir des livres neufs gratuitement aux jeunes de 0 à 12 ans de milieux défavorisés. « C’est un excellent moyen de mettre les enfants en contact avec les livres et d’ainsi développer leur intérêt pour la lecture », a souligné le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, dans un communiqué. En 25 ans, la Fondation a remis plus de 1,3 million de livres neufs.

Véronique Larocque, La Presse

