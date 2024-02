Les sept lunes de Maali Almeida

Ce qui est bien avec des prix comme le Booker, c’est qu’ils offrent une visibilité à des auteurs qui n’auraient peut-être jamais été traduits en français autrement. C’est le cas du Sri-Lankais Shehan Karunatilaka, qui a remporté la prestigieuse récompense en 2022 avec ce titre.

Et quelle découverte que ce roman qui ne ressemble en rien à ce qui s’écrit habituellement en Occident, ne serait-ce que pour ce savant alliage d’avant-gardisme dans l’écriture et de mysticisme qui le traverse de part en part.

Dans les années 1980, la guerre civile fait rage dans la petite île de l’océan Indien. Maali Almeida est un photographe de guerre qui atterrit dans l’Entre-Deux, au côté d’innombrables âmes en peine qui n’en ont pas fini avec l’Ici-Bas ; il dispose de sept lunes, ou sept nuits, avant d’accéder à l’Au-Delà. Mais il est incapable de se souvenir de sa mort, convaincu qu’il vogue dans un rêve psychédélique après avoir avalé l’une des pilules « magiques » de son amie Jaki.

Accro au jeu, homosexuel dans un pays où son orientation peut lui attirer de sérieux ennuis, il a photographié tous les massacres des dernières années et a même ses entrées chez les Tigres redoutés. Et il croit fermement que ses mystérieuses photos cachées pourront mettre fin au conflit sanglant qui déchire son pays, alors il se lance dans une course folle dans les rues de Colombo pour s’assurer que celles-ci ne se retrouvent pas entre les mauvaises mains.

Au travers de l’intrigue, l’auteur en profite pour nous servir un cours d’histoire express – et passionnant – sur le pays et ses colonisations successives. La seule chose qu’on pourrait lui reprocher, c’est l’étourdissant amas d’informations qu’on doit assimiler pour réussir à suivre dans la première partie du livre. Cela dit, ce bémol n’en fait surtout pas une raison suffisante pour passer à côté de cette lecture envoûtante, qui est portée par une écriture bouillonnante et un humour noir aussi cinglant qu’irrésistible.