Lectures du temps des Fêtes pour les plus jeunes

Parmi les parutions récentes, voici six livres jeunesse pour s’imprégner de la magie des Fêtes.

Le secret du père Noël

Avouons-le, on s’est tous déjà posé la question : comment le père Noël réussit-il à passer par la cheminée des maisons ? Dans cet album rigolo, l’auteur Mac Barnett émet une série d’hypothèses surprenantes. Et si le généreux personnage avait la faculté de s’étirer comme du caramel ou celle de rapetisser afin de devenir aussi minuscule qu’une souris ? Gageons qu’une fois la dernière page tournée, les jeunes lecteurs laisseront parler leur imagination et lanceront leurs propres suppositions.

Comment fait le père Noël pour passer par la cheminée ? Texte de Mac Barnett, illustrations de Jon Klassen, traduction de Kévin Viala. Éditions Scholastic. Dès 4 ans.

Raconter Casse-Noisette

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le Noël de Casse-Noisette. Texte de Roxane Turcotte, illustrations de Sabrina Gendron.

Incontournable du temps des Fêtes, le conte Casse-Noisette a inspiré son lot de ballets, de films et de livres. Dans cet album grand format joliment illustré par Sabrina Gendron, l’autrice Roxane Turcotte raconte l’histoire de Clara et de son prince à travers les yeux de la jeune Joëllie. Lors du réveillon de Noël, la fillette reçoit un soldat de bois et le livre Casse-Noisette. Sa lecture la plongera dans un monde féerique.

Le Noël de Casse-Noisette. Texte de Roxane Turcotte, illustrations de Sabrina Gendron. Éditions Auzou Québec. Dès 3 ans.

Noël punk

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Noël à contretemps, de Joanie Boutin

Anaïs, 17 ans, rêve d’assister avec son père au concert spécial que Plush Romance, son groupe punk préféré, donnera lors de la nuit de Noël. Seul hic ? Elle n’a pas de billets. Heureusement, ses idoles ont organisé une chasse au trésor pour offrir l’ultime paire à un ou une fan. De Montréal jusque dans les rues enneigées du Vieux-Québec, on suit Anaïs et sa meilleure amie Madeline sur la piste de cette récompense si précieuse aux yeux de l’adolescente mélomane. Un roman sur l’amitié, la famille, l’amour et la musique pour vivre un réveillon pas comme les autres.

Noël à contretemps, de Joanie Boutin. Éditions La courte échelle. Dès 12 ans.

Mon beau sapin

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le premier arbre de Noël. Texte d’Ovila Fontaine, illustrations de Charlotte Parent.

Pour adoucir les hivers des Innus, le Grand-Manitu décide de leur offrir un arbre de Noël. Le grand esprit du bien parcourt la forêt à la recherche de l’arbre parfait. Il courtise le bouleau, le mélèze et l’épinette avant de se tourner vers une essence qu’on connaît bien : le sapin. Un joli conte pour le temps des Fêtes qui met en valeur la relation qu’entretiennent les Innus avec la nature.

Le premier arbre de Noël. Texte de Ovila Fontaine, illustrations de Charlotte Parent. Éditions La Pastèque. Dès 5 ans.

Vie de lutin

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Gaétan, le lutin tannant, tome 1. Texte de Shallow, illustrations de Vannara.

Un lutin coquin a élu domicile dans votre maison pour le mois de décembre ? On espère qu’il ne s’agit pas de Gaétan. Le nouveau héros du duo de créateurs derrière la populaire série Lucie la moufette qui pète est malcommode, maladroit et possède un talent pour... faire des dégâts. Malgré ses défauts, le père Noël l’envoie en mission dans une famille. C’est avec beaucoup de plaisir qu’on suit les tours de ce lutin tannant, mais attachant.

Gaétan, le lutin tannant, tome 1. Texte de Shallow, illustrations de Vannara. Éditions La Bagnole. Dès 7 ans.

Un bon chocolat chaud

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Du chocolat chaud pour sauver Noël. Texte de Céline Comtois, illustrations Luke Ives.

Le chocolat chaud n’a pas seulement la propriété de réchauffer les enfants qui ont longtemps joué dans la neige. Dans cet album signé Céline Comtois, le délicieux nectar au cacao sert également de carburant au traîneau du père Noël. Quand Thao s’aperçoit que les cuves sont vides, il entraîne ses amis lutins dans une grande aventure pour sauver la distribution de cadeaux. Une histoire originale avec des illustrations truffées d’objets à chercher.

Du chocolat chaud pour sauver Noël. Texte de Céline Comtois, illustrations Luke Ives. Éditions Bayard. Dès 3 ans.