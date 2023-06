Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pour les petits : faire partie du club

À l’intérieur Texte et illustrations de Jean-Baptiste Drouot Éditions Little Urban Dès 4 ans

Enfants curieux et créatifs, l’auteur et illustrateur Jean-Baptiste Drouot vous invite à faire partie du club très sélect de « ceux et celles qui savent ce qu’il y a véritablement à l’intérieur des choses ». Qu’est-ce qui se cache dans un volcan italien ? Du magma ? Dans l’univers de Drouot, on y trouve plutôt un plat de spaghetti. Le secret des nuages ? Ils sont remplis de crème chantilly. Et que découvre-t-on à l’intérieur d’un cochon ? Une famille de loups, voyons. Un album très rigolo qui nourrira l’imagination des enfants.

Pour les enfants : une auberge et ses secrets

La chambre numéro 7 Texte de Martine Latulippe, illustrations d’Isabelle Malenfant Éditions La courte échelle Dès 7 ans

Benjamin et ses parents viennent d’emménager dans une petite auberge qu’ils rénoveront tout l’été. « L’auberge est jolie, oui, mais il y a quelque chose entre ces murs qui me fait frissonner… », constate le garçon alors qu’il visite les lieux pour la première fois. Une chambre, la seule non numérotée, l’intrigue. Et pour cause ! Au village, une foule de rumeurs circulent au sujet de cette pièce inutilisée depuis des années. Les jeunes de 7 ans et plus qui aiment avoir peur seront comblés par ce roman dont les rebondissements pourraient même donner des frissons aux lecteurs plus âgés.

IMAGE ISABELLE MALENFANT, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La chambre numéro 7, texte de Martine Latulippe, illustration d’Isabelle Malenfant

Pour les adolescents : voyage sur la Côte-Nord

Le fantôme qui flâne Camille Bouchard Éditions Québec Amérique Dès 14 ans

Ne vous laissez pas tromper par son titre. Le fantôme qui flâne n’est pas un roman d’horreur, mais plutôt un livre d’aventures « nourri de vérités historiques et de réalisme magique ». Le lecteur est transporté sur la Côte-Nord, aux abords de la rivière du Sault aux Cochons. À travers huit récits, on remonte le fil de l’histoire, de 1533 à 1974, en suivant la même lignée familiale. Des premiers campements autochtones à la fondation officielle de Forestville, en passant par l’âge d’or de la drave, le voyage est captivant et fort enrichissant.

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait du roman Le fantôme qui flâne, de Camille Bouchard

Bande dessinée : une joute verbale étonnante

J’aime pas ta robe Texte de Danielle Chaperon, illustrations de Samuel Cantin Éditions Monsieur Ed Dès 5 ans

« J’aime pas ta robe », dit un garçon à une fillette. En voilà une façon d’aborder les gens ! Piquée au vif, la jeune fille rétorque qu’elle n’aime pas les souliers de son assaillant. Ce qui aurait pu être une succession d’insultes devient alors une joute verbale comique et étonnante. Les deux adversaires à l’imagination fertile usent de délicieux arguments pour démontrer leur supériorité. Si l’une a adopté un chien olympien, l’autre a pour compagnon un ornithorynque lauréat du « prix Nobel de tout ». Et si cette rivalité cachait plutôt la naissance d’une belle amitié ?

IMAGE SAMUEL CANTIN, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de J’aime pas ta robe, texte de Danielle Chaperon, illustrations de Samuel Cantin

Documentaire : repenser le monde

Les 34 mots des maux Texte de Manon Plouffe, illustrations de Christine Delezenne Éditions de l’Isatis Dès 12 ans

De l’âgisme à la xénophobie, en passant par le fascisme, les féminicides et le terrorisme, ce livre aborde 34 maux qui affligent le monde moderne. À l’aide de statistiques et de faits historiques, l’autrice propose de courtes descriptions des différents concepts qui permettront aux jeunes de se familiariser avec ceux-ci. Un documentaire au ton revendicateur qui pousse à la réflexion et au débat.