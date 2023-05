Dans l’univers de Tristan Demers

Le bédéiste Tristan Demers célèbre ses 40 ans de carrière. Celui qui a créé le personnage de Gargouille alors qu’il n’avait que 10 ans a depuis publié près de 80 livres et vendu plus de 1 million d’exemplaires dans la francophonie. Même s’il a mille et un projets, l’une des activités les plus importantes, à ses yeux, demeure d’aller à la rencontre des jeunes lecteurs. La Presse l’a accompagné dans une classe de 4e année.