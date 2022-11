Édition spéciale autographiée à 600 $

L’éditeur de Bob Dylan s’excuse pour des dédicaces imprimées

(New York) La maison d’édition qui a publié le plus récent livre de Bob Dylan, The Philosophy of Modern Song, remboursera les clients qui ont acheté une édition spéciale autographiée à 600 $, puisque les signatures étaient en fait imprimées et non dédicacées individuellement.