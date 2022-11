Dans les librairies de Montréal ou au Palais des congrès, voici six suggestions d’activités organisées dans le cadre du Salon du livre pour les petits, les plus grands et leurs parents.

Heure du conte avec Émile Proulx-Cloutier

L’acteur, chanteur et auteur Émile Proulx-Cloutier convie les enfants et leurs parents à une heure du conte lors de laquelle il fera la lecture de son livre Le grillon et la luciole. L’album illustré, qui reprend les paroles de sa chanson du même nom, raconte l’histoire d’amour entre deux insectes que la vie finit par éloigner. Avec sa fin ouverte, Le grillon et la luciole laisse place à l’imagination des petits. Une séance de signatures suivra l’activité.

Dimanche 20 novembre, de 13 h 30 à 15 h, à la librairie Le Port de tête

À la rencontre d’un cordonnier empathique

IMAGE ÉLÉNA COMTE, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Dans les souliers d’Amédée, de Véronique Lambert

Amédée est un cordonnier bien spécial. Il possède un don. Si, une fois la nuit tombée, il enfile les souliers d’un client, il se retrouve comme par magie dans la vie de celui-ci. Les jeunes d’âge primaire sont invités à découvrir ce personnage étonnant et très empathique à la librairie Le renard perché en compagnie de l’autrice Véronique Lambert et de l’illustratrice Éléna Comte. Après la lecture de l’album Dans les souliers d’Amédée, les enfants pourront participer à un atelier créatif.

Dimanche 20 novembre, de 10 h 30 à 12 h, à la librairie Le renard perché

Les secrets de Léa Olivier

PHOTO SARKA VANCUROVA, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Girard-Audet

Le personnage de Léa Olivier a fêté ses 10 ans d’existence l’hiver dernier. Malgré les années qui passent, la série connaît toujours un énorme succès auprès des adolescentes. Le 16e tome, Bonne année, est d’ailleurs paru en septembre. Au Salon du livre, les fans pourront rencontrer l’autrice Catherine Girard-Audet, qui promet de leur dévoiler des secrets sur leur héroïne adorée.

Jeudi 24 novembre, de 14 h à 14 h 30, au Palais des congrès

Cœur de pirate et le chiot Clou

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Cœur de pirate

L’autrice-compositrice-interprète Cœur de pirate a fait paraître son premier livre jeunesse, Clou : on est tous différents !, en août dernier. Lors d’une discussion animée par Claudia Larochelle, elle parlera de l’histoire de ce sympathique chiot qui apprend à surmonter ses craintes. Une chanson a été spécialement créée pour l’album. Qui sait ? On l’entendra peut-être au Salon du livre.

Vendredi 25 novembre, de 18 h à 18 h 30, au Palais des congrès

Pour les fans de Défense d’entrer !

PHOTO FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Loïc Bouffard incarne Lolo dans la série télévisée Défense d’entrer !.

Votre préadolescent est un pro de l’impro ? Il adore les livres Défense d’entrer ! ? Il a dévoré les épisodes de la série télé dès leur apparition sur Tou.tv ? L’activité suivante est pour lui. Deux équipes de volontaires seront appelées à jouer une scène de Défense d’entrer ! dans le cadre d’une courte joute d’improvisation amicale. Des comédiens de l’émission seront aussi sur place de même que l’autrice Caroline Héroux. Des prix seront offerts aux gagnants.

Samedi 26 novembre, de 12 h à 12 h 30, au Palais des congrès

Plongeon dans le virtuel

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Stéphanie Harvey

L’une est joueuse professionnelle, l’autre est auteur de la série à succès Gamer. Ensemble, Stéphanie Harvey et Pierre-Yves Villeneuve invitent les adolescents à « une plongée sans sortie possible dans l’univers des jeux vidéo ». La prémisse de l’activité est aussi intrigante que le titre du 20e livre jeunesse de Pierre-Yves Villeneuve, paru cette semaine : Mascottes sanglantes et pizzas frettes… Il s’agit d’un premier roman d’horreur pour l’auteur.

Dimanche 27 novembre, de 14 h à 14 h 30, au Palais des congrès