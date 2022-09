Inclus dans une biographie non autorisée, les échanges entre l’animateur et son ex-conjointe jettent une lumière sombre sur les derniers jours de celui qui s’enlevait la vie en juin 2018.

Dominic Tardif La Presse

« Je déteste mes fans. Je déteste être célèbre. Je déteste mon travail », écrivait le globe-trotter à son ex-femme, Ottavia Busia-Bourdain, avec qui il a eu une fille et dont il était demeuré proche, malgré leur séparation en 2016. « Je suis seul et je vis dans l’incertitude constante », ajoutait-il, toujours par message texte, dans les jours précédant sa mort.

Down and Out in Paradise : The Life of Anthony Bourdain, une biographie non autorisée, a été écrite par Charles Leerhsen, à qui l’on doit déjà plusieurs biographies ainsi qu’un livre cosigné avec Donald Trump en 1990.

Des extraits de ce livre qui paraîtra le 11 octobre chez Simon & Schuster étaient publiés mardi matin par le New York Times, dont certains autres textos échangés par Bourdain avec Asia Argento. L’hôte de l’émission Parts Unknown et l’actrice ont vécu une relation amoureuse souvent dépeinte comme trouble, notamment dans le documentaire de Morgan Neville, Roadrunner (2021).

Des proches de Bourdain ont déjà signifié leur désaccord avec la publication de cette biographie, dont son frère, Christopher, qui a qualifié le projet de « blessant et diffamatoire ».