Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : la rentrée scolaire avec Cœur de pirate

Dans la cour d’école le jour de la rentrée, Clou a le cœur serré. Tous les autres chiots semblent déjà liés d’amitié et le seul qui daigne lui parler se moque de son pelage tacheté. Avec l’appui de ses parents et de son enseignante, le petit chien de berger surmontera ses peurs et se taillera une place auprès de ses camarades. Jolie leçon d’ouverture à l’autre, ce premier livre jeunesse signé par Cœur de pirate arrive à point pour aider les élèves à apprivoiser les craintes liées au retour en classe. L’histoire est accompagnée d’une douce chanson créée par l’autrice-compositrice-interprète.

Clou – On est tous différents ! Texte de Cœur de pirate, illustrations de Jess Pauwels Éditions Auzou Dès 3 ans

Pour les enfants : amitié improbable

IMAGE JACQUES GOLDSTYN, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait du livre Le monde de Maxime, texte de Lucile de Pesloüan, illustrations de Jacques Goldstyn

Jeune fille solitaire, Maxime adore deux choses dans la vie : la lecture et les chats. Un jour, en rentrant de l’école, elle est étonnée de découvrir que des bols de croquettes pour félins sont apparus dans la ruelle. Qui a bien pu les déposer là ? L’enquête de Maxime lui permettra de rencontrer une personne très spéciale. Une touchante histoire d’amitié entre une jeune fille et une aînée, écrite par Lucile de Pesloüan et agrémentée des illustrations si uniques de Jacques Goldstyn.

Le monde de Maxime Texte de Lucile de Pesloüan, illustrations de Jacques Goldstyn Éditions La Pastèque Dès 8 ans

Pour les adolescents : le regard d’une jeune Cubaine

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Olas, de María Carla

À l’instar de toutes les jeunes Cubaines, Talía attendait avec impatience la fête de ses 15 ans. Cette soirée lors de laquelle elle se sentirait comme une véritable princesse. Or, les célébrations ne sont même pas terminées qu’elle ressent un énorme vertige. À quoi ressemblera son avenir ? Dans cette île aux possibilités limitées, sa vie semble déjà toute tracée. Les retrouvailles avec un ami d’enfance la pousseront à choisir une nouvelle voie. Avec ce premier roman, l’autrice d’origine cubaine María Carla, qui a immigré au Canada en 2013, offre un rare aperçu du quotidien des jeunes dans son île natale. Une histoire émouvante qui permet de mieux comprendre les risques pris par des milliers de migrants à la recherche d’une vie meilleure.

Olas María Carla Éditions Leméac Dès 12 ans

Bande dessinée : drôle d’extraterrestre

IMAGE JULIEN CASTANIÉ, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Marco Bleu, texte de Larry Tremblay, illustrations de Julien Castanié

Invité par son enseignante à dessiner la personne la plus extraordinaire qu’il aimerait rencontrer, Marco invente Marco Bleu. Ce drôle d’extraterrestre qui ressemble comme deux gouttes d’eau au jeune garçon, mais en version monochrome, habite une planète bien particulière : la semaine ne comprend que deux jours, les bonbons ont tous le même goût, les cadeaux sont distribués par des machines et les amis se cachent dans les placards. Cette incursion dans un univers éclaté et loufoque imaginé par Larry Tremblay a d’abord été un spectacle de théâtre de marionnettes avant de devenir cette amusante bande dessinée.

Marco Bleu Texte de Larry Tremblay, illustrations de Julien Castanié Éditions La Bagnole Dès 4 ans

Documentaire : faire comme les grands

IMAGE YADIRA CRUZ ET SVETLANA PESKIN, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Mon premier dico, textes de Naila Aberkan, illustrations de Yadira Cruz et de Svetlana Peskin

Votre tout-petit regarde avec envie son frère ou sa sœur reprendre le chemin de l’école ? Votre grande commence la maternelle et a hâte d’apprendre à lire et à écrire ? Et s’ils avaient leur propre dictionnaire ? Avec plus de 1000 illustrations, Mon premier dico offre aux enfants un premier contact avec cet ouvrage de référence. Conçu au Québec, le livre contenant plus de 1200 entrées propose des définitions et des exemples simples adaptés à la réalité d’ici. Un outil qui sera également utile pour les premières productions écrites, quoique certains jeunes pourraient trouver les images un peu trop enfantines.