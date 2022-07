Voici une sélection d’histoires pour petits, enfants et adolescents idéales pour la belle saison.

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : à l’aventure !

L’été, saison parfaite pour partir à l’aventure. Par un beau matin, Bill décide de faire la chasse aux arcs-en-ciel. « Il te faudra un filet à papillons », lui dit Jyn, qui se joint à lui. « Des jumelles et des bonbons », ajoute Will, qui leur emboîte le pas. Sans oublier un chariot pour rapporter la marmite remplie d’or, suggère Liz. Les quatre amis vivront une expédition mémorable et apprendront que ce n’est pas la destination qui compte, mais le voyage. À se rappeler sur la route des vacances.

Les chasseurs d’arcs-en-ciel Texte d’Andrea Farotto, illustrations de Martina Tonello, traduction de Mireille Messier et Nadine Robert Éditions Comme des géants Dès 3 ans

Pour les enfants : frayeur au chalet

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La chose dans l’étang

Lorsqu’elles découvrent le cadavre d’un raton laveur flottant dans l’étang au chalet de leur père, Nora et Léa sont dégoûtées. Quand, plus tard, les deux sœurs voient la réplique exacte de la bête rôder autour de la maison, elles sont apeurées. Comment est-ce possible ? Que leur veut cet animal ? Adapté aux jeunes lecteurs, ce titre est parfait pour s’initier au roman d’horreur. Soulignons la présence de codes QR permettant d’écouter des extraits audio inquiétants.

La chose dans l’étang Texte de Carole Tremblay, illustrations d’Aurélie Grand Éditions La courte échelle Dès 7 ans

Pour les adolescents : direction Lac-Saint-Jean

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Limonade – Un été au Lac-Saint-Jean

Monitrice dans un camp de vacances au Lac-Saint-Jean ? Si son meilleur ami Sam ne l’avait pas poussée à poser sa candidature, la timide Charlie n’aurait jamais osé se lancer dans cette aventure. Très anxieuse à son arrivée, celle qui répond au nom de camp Limonade apprendra à sortir de sa coquille au contact des jeunes et des autres moniteurs. Un roman « feel-good » qui parle de dépassement de soi, d’amitié et… du premier amour. Avec, en prime, de belles expressions de la région. On met sa flotte et on va nager ?

Limonade – Un été au Lac-Saint-Jean Lisa-Marie Gagnon Éditions Hurtibise Dès 12 ans

Bande dessinée : romance à la mer

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La fille venue de la mer

Morgan, 15 ans, a un plan. Dès qu’elle aura terminé son secondaire, elle quittera la petite île de Wilneff, en Nouvelle-Écosse, où elle vit avec sa mère, récemment séparée, et son frère, constamment enragé. Loin de cet endroit isolé, elle pourra enfin être elle-même et dévoiler son secret au grand jour. Or, la rencontre d’une étrange adolescente qui la sauve de la noyade vient tout bousculer. Morgan n’avait pas planifié ce premier baiser. Une histoire d’amour et d’affirmation de soi touchante, un brin fantastique, sur fond d’air salin.

La fille venue de la mer Molly Knox Ostertag, traduction d’Isabelle Allard Éditions Scholastic Dès 12 ans

Documentaire : tout sur la moto

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Pleins gaz ! — La petite histoire de la moto

À quoi ressemblait la première moto ? Pourquoi cet engin a-t-il longtemps été associé aux durs à cuire ? Comment est né le célèbre circuit de Suzuka ? Combien d’os s’est fracturé l’impressionnant cascadeur Evel Knievel pendant sa carrière ? Voici quelques-unes des questions auxquelles les lecteurs trouveront réponse dans ce documentaire très fouillé, écrit par deux motocyclistes passionnés. Rempli d’anecdotes surprenantes et magnifiquement illustré, ce titre saura capter l’attention des jeunes et des moins jeunes, qu’ils rêvent ou non à leur première moto.