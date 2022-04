Le Festival littéraire international Metropolis bleu accueillera à partir de ce jeudi une centaine d’écrivains du Québec, du Canada et de l’étranger, jusqu’au 8 mai, en ligne et en présentiel. Voici 5 repères pour s’y retrouver parmi les quelque 150 évènements au programme de cette 24e édition.

Laila Maalouf La Presse

L’Ukraine, au cœur des discussions

Que peut la littérature contre la guerre ? Voilà une question fort intéressante à laquelle tenteront de répondre les écrivains invités, à commencer par la romancière et poète ukrainienne Oksana Lutshyshyna, qui enseigne à l’Université du Texas et sera de passage dans la métropole, et l’auteur ukrainien Andreï Kourkov, qui participera à cette table ronde par vidéoconférence à partir de l’ouest de l’Ukraine. Les écrivains Andrea Bajani (Italie), Santiago H. Amigorena (France) et Yishaï Sarid (Israël) se joindront à eux. D’autres activités autour de l’Ukraine sont également prévues, dont un spectacle littéraire mêlant entrevues, musique et lecture de poèmes et de textes, organisées avec le Centre québécois du PEN International.

Table ronde Est, Ouest, Mittel, Proche-Orient : Europe de la littérature à l’ère des chars : le 7 mai à 12 h 30, à l’auditorium de la Grande Bibliothèque. Spectacle littéraire Ukraine : le 7 mai à 20 h 30, à l’hôtel 10.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Christian Guay-Poliquin participera à une lecture.

Des rendez-vous autour de sujets d’actualité

Les trois grands thèmes de cette édition – sciences, planète et société – seront l’occasion de réfléchir en compagnie d’auteurs sur des questions aussi vastes que l’écologie, la désinformation ou encore les perspectives décoloniales. Entre autres rencontres, le romancier français David Diop abordera les paradoxes de l’histoire autour de son plus récent roman, La porte du voyage sans retour (Seuil). Christian Guay-Poliquin participera de son côté à une lecture avec l’écrivain du pays de Galles Fflur Dafydd, en alternance avec les propos scientifiques d’un botaniste du Jardin botanique de Montréal.

Entretien avec David Diop : le 5 mai à 15 h, à la librairie Gallimard. Lire au jardin – Lecture-rencontre en compagnie des arbres : le 7 mai à 13 h, au Jardin botanique de Montréal.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Alain Farah, auteur et universitaire

De grands entretiens, d’ici ou d’ailleurs

« Le temps meurt toujours », écrit Kamel Daoud dans son plus récent titre, Son œil dans ma main ; mais la littérature, elle, a le pouvoir de l’immortaliser. L’écrivain et journaliste algérien reviendra sur cette question en plongeant dans les 60 dernières années de l’histoire de l’Algérie au cours d’une rencontre virtuelle, alors que Nancy Huston et Alain Farah discuteront du pouvoir du roman aujourd’hui (à distance, puisque la romancière canadienne, qui vit à Paris, sera en vidéoconférence).

Entretien avec Kamel Daoud : le 29 avril à 17 h, en ligne. Conversation en duo (Nancy Huston et Alain Farah) : le 7 mai à 14 h 30, à l’auditorium de la Grande Bibliothèque.

PHOTO ISABELLE DE BLOIS, TIRÉE DU SITE DE L’UQAM Véronique Hébert, dramaturge autochtone

Littérature et voix autochtones

C’est une ère nouvelle qui s’ouvre en matière de traduction des littératures autochtones, et les autrices et traductrices primées Arianne Des Rochers, Sarah Henzi et Véronique Hébert aborderont cette question brûlante d’actualité. Et pour approfondir le sujet des langues autochtones, on ne voudra pas manquer non plus la discussion sur leur richesse et les défis entourant leur transmission, puisqu’on recense aujourd’hui 10 langues autochtones au Québec alors qu’on estime leur nombre à 300 en Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens.

Traduire les littératures des autochtones : le 6 mai à 14 h, à l’hôtel 10. Transmettre les langues autochtones : le 7 mai à 11 h, à l’auditorium du musée McCord.

PHOTO MURIEL THIES-SOFAM, FOURNIE PAR METROPOLIS BLEU L’auteur-compositeur-interprète belge André Borbé

Des activités pour les jeunes

Parmi tant d’autres activités prévues pour les jeunes dans le cadre du festival, des ateliers et des discussions sur une foule de sujets auront lieu dans les bibliothèques de quartier. Écologie et développement durable, relations intergénérationnelles, humour et fantaisie font partie des thématiques des rencontres organisées avec des auteurs comme Mireille Levert, Sandra Dussault ou encore Sandra Dumais. L’auteur-compositeur-interprète belge André Borbé sera quant à lui de passage à la bibliothèque du Plateau–Mont-Royal le temps d’un échange, le 7 mai à 15 h.