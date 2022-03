PHOTO KRISTA SCHLUETER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Paris) L’hebdomadaire Le 1 des libraires publie jeudi un prologue rarement publié en anglais, inédit en français, au roman de Stephen King Shining, rendu célèbre par le film de Stanley Kubrick.

Agence France-Presse

Ce chapitre avait été écarté du livre lors de sa publication en 1977.

Shining, l’enfant lumière, troisième livre du prolifique romancier américain, raconte la folie qui s’empare de Jack Torrance, écrivain raté qui prend un emploi de gardien dans un immense hôtel perdu dans les montagnes du Colorado, l’Overlook, fermé en hiver.

Dans ce prologue en cinq « scènes », au lieu de commencer par l’histoire de Jack, son épouse Wendy et leur fils Danny, King revient sur des évènements antérieurs dans ce même hôtel. Le 1 des libraires publie l’une de ces scènes, qui se déroule en août 1929, Une chambre au petit matin.

Comme à Jack Torrance, l’Overlook ne réussit pas à Lottie Kilgallon Pillsbury, jeune mariée new-yorkaise qui a insisté pour passer sa lune de miel dans les Rocheuses plutôt qu’en Italie.

En anglais, ce prologue a été publié en 1982 dans un magazine spécialisé, puis en 2017 dans une réédition luxueuse du roman aujourd’hui épuisée.

The Shining, chef-d’œuvre du roman d’horreur, est l’un des plus grands succès de Stephen King, vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde.

Le prologue en cinq « scènes » s’intitule en anglais Before the play. King concevait en effet son livre comme une tragédie avec unité de temps, de lieu et d’action.

L’éditeur, Doubleday, estima cependant que le récit, déjà long avec ses 450 pages, pouvait se passer de ces chapitres, ainsi que d’un épilogue intitulé After the play.

En 2013, des informations de presse avaient évoqué le projet d’une adaptation de ce prologue au cinéma. Stephen King y était hostile, lui qui n’a jamais aimé non plus le Shining de Stanley Kubrick.