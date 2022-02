Jean Sioui, Fanie Demeule, Mélikah Abdelmoumen et Christian Quesnel sont attendus parmi tant d’autres du 24 au 28 février pour une édition entièrement virtuelle du Salon du livre de l’Outaouais.

Laila Maalouf La Presse

Les rencontres et animations seront diffusées sur le site du Salon, ainsi que sur Facebook et YouTube. Une programmation spécialement adressée aux familles est également prévue samedi et dimanche : les personnes qui s’inscrivent recevront un lien Zoom pour assister aux activités destinées à divers groupes d’âge, comme une heure du conte pour les 4 à 8 ans et même une rencontre avec Patrick Senécal (pour les 12 ans et plus !).