Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : un drôle de compagnon

Que se cache-t-il dans les rhododendrons de Papi ? Un chat ? Un chien ? Non, c’est un Maurice. Entre ce drôle d’animal et Papi, c’est le « coup de foudre ».

L’homme décide de prendre soin du crocodile et de le préparer à retourner à la vie sauvage. Car, après tout, « personne n’aime vivre en cage ». On suit avec amusement les différentes leçons données au reptile et on s’émeut devant cette amitié improbable.

Le croco qui vit chez Papi Texte et illustrations d’Élodie Duhameau Éditions Les 400 coups Dès 3 ans

Pour les enfants : comme chien et chat

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La théorie ratée de l’évolution, tome 1 — Principes de base, de Carine Paquin et Chloé Varin

Avec ses allures de Poudlard, le collège Charles Darwin n’est pas une école secondaire comme les autres. C’est un pensionnat spécialisé en zoothérapie où tous les élèves sont accompagnés de leur chien ou de leur chat… et ont des tendances à la délinquance.

On y suit Coralie et Carma, deux colocataires de première secondaire au caractère et aux goûts diamétralement opposés. De fait, l’une possède un chien, l’autre, un chat. Attention : disputes à l’horizon.

Grâce à l’alternance de narratrice à chaque chapitre, on plonge dans la tête des deux ennemies. Résultat ? On s’attache à ces deux jeunes femmes qui ont une vision bien différente de la vie.

La théorie ratée de l’évolution, tome 1 – Principes de base Carine Paquin et Chloé Varin Éditions Les Malins Dès 10 ans

Pour les adolescents : l’amour, toujours l’amour

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Confessions d’une fille invisible, rejetée et un peu drama-queen, de Thalita Rebouças

Victime d’intimidation, Teanira, alias Tetê, voit le déménagement de sa famille chez ses grands-parents comme l’occasion de repartir à neuf.

Nouvelle école, nouveaux amis. « Plim ! » Zeca et Davi lui envoient même des messages sur WhatsApp. Tetê est aux anges ! Et il y a le beau Erick qui se montre si gentil avec elle… Dommage qu’il sorte avec la détestable Valentina.

Premier party, premiers amours, premier baiser : non, ce roman écrit par l’autrice brésilienne Thalita Rebouças et adapté en film par Netflix ne réinvente pas une formule éprouvée. Mais en ce mois de l’amour, pourquoi bouder son plaisir ? Surtout lorsqu’on croise une héroïne drôle et sensible comme Tetê.

Confessions d’une fille invisible, rejetée et un peu drama-queen Thalita Rebouças Éditions Michel Lafon Dès 12 ans

Bande dessinée : apprentis rockeurs

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Splash tome 1 – Premières gammes, texte d’Adrien Le Ray et de PV Nova, illustrations d’Antoine Losty

Lulu et Camille rêvent de devenir des vedettes rock. Mais avec un guitariste qui ne connaît que deux accords et des paroles de chanson peu inspirées, le duo a besoin d’un sérieux coup de pouce.

À la fois bassiste et poétesse, Alice vole à leur secours. Leur souhait ? Gagner le concours de jeunes talents de leur école.

Qui l’emportera entre le trio rock Les indécis et la populaire chanteuse de K-pop Kim ? Même le lecteur peut choisir son camp : les pièces sont accessibles sur le web.

Splash tome 1 — Premières gammes Texte d’Adrien Le Ray et de PV Nova, illustrations d’Antoine Losty Éditions Dupuis Dès 9 ans

Documentaire : découvrir la faune de l’Arctique

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Bœuf musqué, texte de Allen Niptanatiak, illustrations de Kagan McLeod

L’Arctique compte pour 40 % du territoire canadien. Pourtant, on connaît peu la faune qui y habite. Saviez-vous, par exemple, que grâce à son pelage spécial, le bœuf musqué est l’un des rares animaux à demeurer dans cette région toute l’année ?

Écrits par des auteurs vivant au Nunavut, tous les documentaires de la série Animaux illustrés font une belle place à la culture inuite.

Parmi les autres titres récemment ajoutés à la collection, on compte un livre sur la baleine boréale et un sur le caribou.