La Grande Bibliothèque de Montréal a dévoilé ce mardi la liste des œuvres littéraires, cinématographiques, musicales et vidéoludiques qui ont été les plus empruntées par ses abonnés en 2021. Dans bien des cas, les créateurs d’ici ont été populaires auprès du public et se retrouvent avantageusement dans plusieurs des 13 palmarès concoctés par Bibliothèques et archives nationales du Québec.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Chez les adultes, neuf des 20 titres les plus empruntés ont été écrits par des auteurs québécois, comme en fait foi la présence au sommet d’Em, de Kim Thúy, et de Kukum, de Michel Jean. Évidemment, plusieurs auteurs écrivains internationaux habitués du palmarès s’y retrouvent encore cette année, soit Michael Connelly, Joël Dicker, Elena Ferrante, Louise Penny et Ken Follett.

Chez les plus jeunes, c’est sans surprise que J.K. Rowling se trouve cinq fois dans le palmarès, notamment avec son nouveau roman L’Ickabog, qui trône au sommet, loin devant les autres. Deux classiques intemporels se sont par ailleurs glissés dans le lot, soit Anne, la maison aux pignons verts, de Lucy Maud Montgomery et Le Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Quant à la populaire série Journal d’un dégonflé, cinq des titres de Jeff Kinney se retrouvent dans le top 20, en français ou dans sa version originale Diary of a Wimpy Kid.

Du côté des documentaires, des essais et des biographies, outre la présence récurrente au sommet du Guide de la route et de Conduire un véhicule de promenade au sommet de ce palmarès – utiles aux nouveaux arrivants qui doivent réussir les examens nécessaires à l’obtention d’un permis de conduire québécois – ce sont les titres Le sablier – Otage au Sahara pendant 450 jours, d’Édith Blais et Liberté 45, de Pierre-Yves McSween, qui arrivent en tête.

Du côté des enfants, c’est l’excellent Mon premier livre de recettes, de Ricardo, qui a été le plus emprunté, suivi de trois guides destinés aux amateurs du jeu vidéo de construction et d’aventure Minecraft – sept titres consacrés au populaire jeu se retrouvent dans le top 20 cette année.

Parlant des jeux vidéo, les titres les plus loués cette année par les adultes sont Final Fantasy VII – Remake, Assassin’s Creed – Valhalla, et Ghost of Tsushima alors que les plus jeunes ont opté pour des jeux plus sportifs, soit NHL 21, FIFA 21 et Team Sonic Racing.

Enfin, au rayon des bandes dessinées, la clientèle adulte de la Grande Bibliothèque a particulièrement apprécié la série Paul, de Michel Rebagliati, et L’Arabe du futur, de Riad Sattouf. Quant aux plus jeunes, les indémodables Astérix et Tintin font blocus en tête, le premier titre en dehors de ces deux séries arrivant en 28e place – il s’agit de Jane, le renard & moi, des Québécoises Isabelle Arsenault et Fanny Britt.